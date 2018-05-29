10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет: откажитесь от них и вы!

Помните знаменитую истину о том, что "мы –то, что мы едим"? Это высказывание становится особенно актуальным после 30 лет, когда мы начинаем стареть, а наш организм изнашиваться. Каждому из нас хочется быть красивым не только в 20 лет, но и на протяжении всей жизни.

Возраст и здоровье

С годами наш организм становится все более привередливым и уже не так безобидно реагирует на вредные продукты, как, например, в 18-20 лет.

Например, чем старше человек становится, тем труднее ему бороться с лишним весом. С годами метаболизм замедляется, поэтому диета должна быть пересмотрена. Питание должно стать полезным и правильно сбалансированным.

Поэтому выбор продуктов питания становится очень важным моментом, когда вы переступили черту 30 лет.

Важно выбирать правильную пищу, а здоровый образ жизни должен стать вашим постоянным спутником, если вы хотите прожить здоровую и счастливую жизнь и не думать о серьезных заболеваниях.

А вот от ряда продуктов на четвертом десятке следует и вовсе отказаться. Вот список самых главных врагов организма, когда вам уже за 30:

Вредные продукты питания

1. Йогурты с ароматизаторами и различными добавками

На самом деле, такой полезный продукт, как йогурт с различными усилителями вкуса содержит гораздо больше сахара, чем шоколад.

Чтобы иметь здоровый цвет лица и не провоцировать появление морщин, откажитесь от употребления магазинного йогурта в пользу домашнего продукта.

2. Консервированные овощи

В консервированных овощах содержится много соли, что способствует преждевременному старению кожи.

Соль также отрицательно влияет на нормальное кровяное давление. Особенно опасно употреблять консервы в жестяных банках, которые могут выделять вредные химические вещества, вызывающие рак, бесплодие и ожирение.

Поэтому не стоит злоупотреблять консервированными овощами, какими бы вкусными они ни были.

3. Низкоалкогольные напитки

С возрастом организм вообще перестает абсорбировать алкоголь.

Если 21 год вы можете пить пиво литрами, танцевать до полуночи и, при этом, хорошо выглядеть утром, то забудьте об этом в 30 лет. На четвертом десятке такая роскошь вам уже не светит.

Помимо утреннего похмелья вы рискуете тем, что ваш внешний вид может ухудшиться. Всё дело в том, что алкоголь "высасывает" всю влагу из организма, по этой причине кожа теряет влагу, соответственно и эластичность.

Как итог – ухудшение состояния здоровья и внешнего вида вашей кожи. Если вы хотите оставаться красивыми и ухоженными, откажитесь от слабоалкогольных напитков.

4. Колбасные изделия

Консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы, содержащиеся в колбасных изделиях, провоцируют развитие рака желудка и других серьезных заболеваний.

Хотите надолго сохранить молодость, красоту и здоровье? Исключите из ежедневного приема пищи любые колбасные изделия.

Вредные вещества в продуктах

5. Печенье с начинкой

Многие из нас любят полакомиться на завтрак различным печеньем, снеком и булочками. Еще бы! Ведь это быстро, вкусно и удобно.

Но будьте осторожны с этими сладостями! Злоупотребление печеньем и другими кондитерскими изделиями грозит вам серьезными проблемами со здоровьем.

Частое употребление сладостей – это огромный риск для организма. Помимо сахарного диабета, вы легко можете нажить неприятности с сердечно-сосудистой системой.

Ведь как сам бисквит, так и его наполнение включают большое количество сахара, который отрицательным образом сказывается на вашем самочувствии.

6. Газированные напитки

Для тех, кто думает о продолжении своего рода, нужно навсегда забыть о сладких газированных напитках.

Они содержат огромное количество сахара и канцерогенных красителей, которые приводят к бесплодию, как у мужчин, так и женщин.

Хотите быть здоровым и сильным? Замените любые газированные напитки простой чистой водой, в редких случаях – чаем.

7. Диетические напитки

Такие напитки, как диетическая кола, вместо карамельного химического красителя, который придаёт тот самый знаменитый коричневый цвет, содержат элементы, окрашенные бромированным растительным маслом, используемым в ракетном топливе.

Этот компонент отрицательно влияет на гормоны щитовидной железы, а, следовательно, подрывает здоровье человека.

8. Попкорн

Конечно, сама кукуруза не причиняет никакого вреда организму человека. А вот метод и технология ее приготовления –это уже совсем другая история. Тут-то и кроется настоящая опасность.

Кроме того, попкорн может содержать огромное количество соли, сахара, ароматизаторов, пальмового масла и других синтетических ингредиентов, участвующих в процессе приготовления.

Какие продукты вредны

9. Чипсы

Давно известно, что в процессе приготовления чипсов не участвует натуральный картофель (в чем нас пытаются уверить недобросовестные производители).

Вместо этого производители используют картофельную муку или специальные картофельные хлопья.

И это еще не самое худшее. Чтобы улучшить вкус чипсов, производитель добавляет в них самый опасный и вредный продукт.

Да-да, речь идет о том самом глутамате натрия, а также ряде различных синтетических ароматизаторов и добавок, которые придают чипсам вкус сыра, лука, колбасы и так далее.

10. Соевый соус

Вредные кетчупы и майонез стали активно заменять соевым соусом.

Конечно, соус на основе жареной сои не так вреден, как, скажем, майонез, но им также не стоит злоупотреблять. Не верьте в то, что соевый соус абсолютно безопасный, а уж тем более, полезный продукт.

Он содержит огромное количество натриевой соли, которая оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку, образует камни в почках, а также способствует ненавистному отложению солей в суставах.