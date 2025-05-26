Рецепту курочки карри с рисом

Ингредиенты
- куриное филе - 500 г
- лук - 1 шт. (средний)
- чеснок - 1 зубчик (большой)
- соль - ¼ ч.л.
- чёрный молотый перец - ⅓ ч.л.
- карри - 1 ч.л.
- куркума - 1 ч.л. с горкой
- паприка - ½ ч.л.
- вода - 100 мл
- сливки 33% - 250 мл
- растительное масло - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Куриное филе нарезаем на небольшие кубики.
Лук нарезаем так, как на зажарку для первых блюд.
Чеснок нарезаем тонкими слайсами.
Разогреваем сковороду, лучше использовать с толстым дном.
Наливаем растительное масло и закладываем чеснок и постоянно перемешивая, обжариваем на среднем огне не больше минуты.
В сковороду отправляем куриное филе и обжариваем 3 минуты, постоянно помешивая.
Добавляем лук, обжариваем пару минут.
Солим, добавляем куркуму и паприку, перемешиваем и вливаем немного воды, накрываем крышкой и тушим 10 минут на небольшом огне.
Крышку снимаем, перчим, добавляем карри, накрываем крышкой и тушим ещё 25 минут.
Затем вливаем жирные сливки, доводим их до кипения и выключаем.
Количество сливок можно регулировать по своему вкусу, в зависимости от желаемой густоты соуса.
Рис промываем до чистой воды.
Заливаем водой и оставляем на 5-7 минут.
Ставим на плиту и на большом огне доводим до кипения, как только закипело и на поверхности не будет видно воды (это в принципе происходит быстро, закипает вода и рис сразу эту воду забирает).
Накрываем крышкой и оставляем на самом минимальном огне на 15 минут.
Готовый рис выкладываем на блюдо, сверху выкладываем куриное мясо и подаем с любимыми овощами.
Куриное филе получается очень мягкое, сочное, ароматное и в меру острое, готовится блюдо несложно, поэтому обязательно приготовьте)
Кушать подано!
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