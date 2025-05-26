Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 718 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана Баттерман
    СПАСИБО!!! Сколько же лет я искала рецепт такого печенья! какое только курабье и др не пробовала печь-было вкусно ,но...Печенье, которое ...
  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...

Рецепту курочки карри с рисом

Фото к рецепту: Карри с рисом вкусный и быстрый ужин из куриного филе

Ингредиенты

  • куриное филе - 500 г
  • лук - 1 шт. (средний)
  • чеснок - 1 зубчик (большой)
  • соль - ¼ ч.л.
  • чёрный молотый перец - ⅓ ч.л.
  • карри - 1 ч.л.
  • куркума - 1 ч.л. с горкой
  • паприка - ½ ч.л.
  • вода - 100 мл
  • сливки 33% - 250 мл
  • растительное масло - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Куриное филе нарезаем на небольшие кубики.

Лук нарезаем так, как на зажарку для первых блюд.

Чеснок нарезаем тонкими слайсами.

Разогреваем сковороду, лучше использовать с толстым дном.

Наливаем растительное масло и закладываем чеснок и постоянно перемешивая, обжариваем на среднем огне не больше минуты.

В сковороду отправляем куриное филе и обжариваем 3 минуты, постоянно помешивая.

Добавляем лук, обжариваем пару минут.

Солим, добавляем куркуму и паприку, перемешиваем и вливаем немного воды, накрываем крышкой и тушим 10 минут на небольшом огне.

Крышку снимаем, перчим, добавляем карри, накрываем крышкой и тушим ещё 25 минут.

Затем вливаем жирные сливки, доводим их до кипения и выключаем.

Количество сливок можно регулировать по своему вкусу, в зависимости от желаемой густоты соуса.

Рис промываем до чистой воды.

Заливаем водой и оставляем на 5-7 минут.

Ставим на плиту и на большом огне доводим до кипения, как только закипело и на поверхности не будет видно воды (это в принципе происходит быстро, закипает вода и рис сразу эту воду забирает).

Накрываем крышкой и оставляем на самом минимальном огне на 15 минут.

Готовый рис выкладываем на блюдо, сверху выкладываем куриное мясо и подаем с любимыми овощами.

Куриное филе получается очень мягкое, сочное, ароматное и в меру острое, готовится блюдо несложно, поэтому обязательно приготовьте)

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
рецепты
приготовление
рецеты из курицы
куриное филе
рис
завтрак
ужин
Вкусно — и точка
еда
готовка
д. Курица
карри
пл. Побед
наверх