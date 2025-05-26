Рецепту курочки карри с рисом

Куриное филе нарезаем на небольшие кубики.

Лук нарезаем так, как на зажарку для первых блюд.

Чеснок нарезаем тонкими слайсами.

Разогреваем сковороду, лучше использовать с толстым дном.

Наливаем растительное масло и закладываем чеснок и постоянно перемешивая, обжариваем на среднем огне не больше минуты.

В сковороду отправляем куриное филе и обжариваем 3 минуты, постоянно помешивая.

Добавляем лук, обжариваем пару минут.

Солим, добавляем куркуму и паприку, перемешиваем и вливаем немного воды, накрываем крышкой и тушим 10 минут на небольшом огне.

Крышку снимаем, перчим, добавляем карри, накрываем крышкой и тушим ещё 25 минут.

Затем вливаем жирные сливки, доводим их до кипения и выключаем.

Количество сливок можно регулировать по своему вкусу, в зависимости от желаемой густоты соуса.

Рис промываем до чистой воды.

Заливаем водой и оставляем на 5-7 минут.

Ставим на плиту и на большом огне доводим до кипения, как только закипело и на поверхности не будет видно воды (это в принципе происходит быстро, закипает вода и рис сразу эту воду забирает).

Накрываем крышкой и оставляем на самом минимальном огне на 15 минут.

Готовый рис выкладываем на блюдо, сверху выкладываем куриное мясо и подаем с любимыми овощами.

Куриное филе получается очень мягкое, сочное, ароматное и в меру острое, готовится блюдо несложно, поэтому обязательно приготовьте)

Кушать подано!