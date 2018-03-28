Кисло-сладкий соус

Ингредиенты:
- 2 небольших луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 1 кусочек имбиря (примерно 5 см длиной)
- 2 ст. л. растительного масла (я использовала оливковое)
- 2 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. сухого белого вина
- 1 ст.л. яблочного уксуса
- 3 ст.л. кетчупа
- 2 ст.л. коричневого сахара
- 125 мл фруктовый сок (апельсиновый, или ананасовый, или ананасовое пюре)
- 1 ст.л. крахмала
- 2 ст.л. воды
Приготовление:
1. Мелко нарезаем лук, чеснок и имбирь.
2. Хорошо нагреваем растительное масло в сковороде. Обжариваем лук, чеснок и имбирь, буквально 2 минуты, пока лук не станет мягкий и прозрачный. Убираем в сторону.
3. В небольшой кастрюльке смешиваем соевый соус, вино, сок, уксус, кетчуп, сахар. Хорошо перемешиваем.
4. Добавляем смесь овощей к смеси жидкостей, хорошо перемешиваем. Даём соусу закипеть.
5. Смешиваем крахмал с водой.
6. Постоянно помешивая соус, вливаем крахмал тонкой струйкой.
7. Помешивая, варим, пока соус не достигнет желаемой консистенции.
8. При желании соус можно процедить, для красоты. Но я чаще всего оставляю овощи в соусе, так вкуснее.
9. Вот и всё. Соус готов. Быстрый и простой рецепт этого соуса поможет вам украсить любое мясное, и не только мясное, блюдо.
Приятного аппетита!
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