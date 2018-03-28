Кисло-сладкий соус

Ингредиенты:

2 небольших луковицы

2 зубчика чеснока

1 кусочек имбиря (примерно 5 см длиной)

2 ст. л. растительного масла (я использовала оливковое)

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. сухого белого вина

1 ст.л. яблочного уксуса

3 ст.л. кетчупа

2 ст.л. коричневого сахара

125 мл фруктовый сок (апельсиновый, или ананасовый, или ананасовое пюре)

1 ст.л. крахмала

2 ст.л. воды

Приготовление:

1. Мелко нарезаем лук, чеснок и имбирь.

2. Хорошо нагреваем растительное масло в сковороде. Обжариваем лук, чеснок и имбирь, буквально 2 минуты, пока лук не станет мягкий и прозрачный. Убираем в сторону.

3. В небольшой кастрюльке смешиваем соевый соус, вино, сок, уксус, кетчуп, сахар. Хорошо перемешиваем.

4. Добавляем смесь овощей к смеси жидкостей, хорошо перемешиваем. Даём соусу закипеть.

5. Смешиваем крахмал с водой.

6. Постоянно помешивая соус, вливаем крахмал тонкой струйкой.

7. Помешивая, варим, пока соус не достигнет желаемой консистенции.

8. При желании соус можно процедить, для красоты. Но я чаще всего оставляю овощи в соусе, так вкуснее.

9. Вот и всё. Соус готов. Быстрый и простой рецепт этого соуса поможет вам украсить любое мясное, и не только мясное, блюдо.

Приятного аппетита!