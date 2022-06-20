Рецепт чебуреков из пресного теста с мясным фаршем

пшеничная мука 500 гр.

мясной фарш 400 гр.

репчатый лук 1 шт. (большая)

растительное масло 200 мл.

вода 350 мл.

смесь перцев

зира

соль

Рецепт приготовления

Выливаем в мерную кружку двести пятьдесят миллилитров теплой кипяченой воды, затем высыпаем в нее одну чайную ложку соли и хорошо перемешиваем растворяя соль в воде.

Просеиваем в объемную миску через мелкое сито пятьсот граммов пшеничной муки высшего сорта, затем берем пятьдесят граммов муки из общей массы на подсыпку и выливаем в миску подсоленную воду из кружки, после чего перемешиваем муку с водой и замешиваем пресное тесто.

Продолжаем тщательно вымешивать тесто в миске руками десять минут, оно должно хорошо держать форму и быть достаточно плотным, затем собираем вымешанное тесто в комок и убираем его в целлофановый пакет на тридцать минут.

Довольно мелко нарезаем одну большую головку репчатого лука и выкладываем в глубокую миску, после чего тщательно разминаем и толчем лук толкушкой до выделения сока.

Выкладываем в миску с репчатым луком четыреста граммов смешанного мясного фарша, выливаем в нее сто миллилитров теплой кипяченой воды, добавляем по вкусу зиру, смесь из молотого черного с красным перцев, одну столовую ложку растительного масла и тщательно перемешиваем все ингредиенты в миске до получения однородного фарша, которому затем даем постоять и пропитаться специями двадцать минут.

По прошествии времени выкладываем тесто на стол и сформировав делим на две одинаковые части, после чего присыпаем стол небольшим количеством пшеничной муки, затем поочередно выкладываем части теста из которых формируем колбаски, которые затем нарезаем на необходимое количество заготовок нужного размера.

Поочередно обваливаем каждую заготовку из теста в пшеничной муке и раскатываем до очень тонких лепешек, затем используем подходящую по диаметру крышку от кастрюли обрезаем по ней лепешки для придания чебурекам эстетичной формы.

Перемешиваем настоявшийся мясной фарш в миске и поочередно выкладываем на каждую лепешку по одной столовой ложке фарша, который затем равномерно распределяем ближе к одному краю лепешек.

Накрываем сверху слой из фарша краем лепешки и выпуская образовавшийся воздух слегка прижимаем руками, после чего хорошо сцепляем края лепешки прижимая их вилкой и аналогичным способом формируем остальные чебуреки.

Выливаем в поставленную на включенную плиту сковороду порядка двухсот миллилитров растительного масла и хорошо разогреваем, после чего выкладываем в сковороду сформированные чебуреки и обжариваем их на средней температуре плиты до золотистой корочки с одной стороны.

Переворачиваем чебуреки в сковороде и продолжаем их обжаривать со второй стороны до полной готовности, после чего выкладываем их на бумажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло, затем перекладываем с салфеток на тарелки и подаем к столу.