Ингредиенты
- мясо у меня индейка - 500 гр
- картофель - 500 гр
- чеснок - 5 зуб
- лук - 2 шт
- зелень
- масло для жарки - 50 мл
- помидор - 1 шт
- аждика 50 гр
Рецепт приготовления
Почистим картофель и нарежем .Я нарезала фигурно , так интереснее.Подготовим и нарежем мясо, у меня индейка.Мясо обжарим слегка.Добавим специи.Переложим мясо в другую тару.На этой же сковороде обжарим картофель. Пока жариться картофель мы нарежем лук и помидор.Теперь все добавим к картофелю.И самый главный ингредиент аджика.Все накроем крышкой и потомим 10 минут.Нарежем петрушку и чеснок .Готовое блюдо посыпем смесью чеснока и зелени.
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