Четыре вкуса

307 355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Оджахури

Фото к рецепту: Грузинское блюдо оджахури.

Ингредиенты

  • мясо у меня индейка - 500 гр
  • картофель - 500 гр
  • чеснок - 5 зуб
  • лук - 2 шт
  • зелень
  • масло для жарки - 50 мл
  • помидор - 1 шт
  • аждика 50 гр

Рецепт приготовления

Почистим картофель и нарежем .Я нарезала фигурно , так интереснее.Подготовим и нарежем мясо, у меня индейка.Мясо обжарим слегка.Добавим специи.Переложим мясо в другую тару.На этой же сковороде обжарим картофель. Пока жариться картофель мы нарежем лук и помидор.Теперь все добавим к картофелю.И самый главный ингредиент аджика.Все накроем крышкой и потомим 10 минут.Нарежем петрушку и чеснок .Готовое блюдо посыпем смесью чеснока и зелени.

Видео

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх