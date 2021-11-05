Рецепт приготовления

Почистим картофель и нарежем .Я нарезала фигурно , так интереснее.Подготовим и нарежем мясо, у меня индейка.Мясо обжарим слегка.Добавим специи.Переложим мясо в другую тару.На этой же сковороде обжарим картофель. Пока жариться картофель мы нарежем лук и помидор.Теперь все добавим к картофелю.И самый главный ингредиент аджика.Все накроем крышкой и потомим 10 минут.Нарежем петрушку и чеснок .Готовое блюдо посыпем смесью чеснока и зелени.