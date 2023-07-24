Готовим вкусные ежики в соусе

глубокая сковорода диаметром – 28 см

для ёжиков:

мясной фарш (говядина+свинина) – 1 кг

репчатый лук – 100 гр.

нарезной батон – 50 гр.

молоко - 80 мл.

куриное яйцо - 1 шт.

укроп, петрушка - по 2 веточки

чеснок – 2 зуб (15 гр. )

соль – 9 гр.

чёрный молотый перец

хмели-сунели - 2 ч.л.

копчёная паприка - 2 ч.л.

рис басмати - 120 гр.

для соуса:

репчатый лук – 150 гр.

морковь – 150 гр.

перец сладкий – 200 гр.

помидоры консервированные - 300 гр.

вода – 200 мл.

специи, соль, сахар

масло растительное для жарки

Начинаем с фарша для него нам потребуются два кусочка чёрствого белого батона.

Срезаем с него корочки, перекладываем в глубокую тарелку и заливаем молоком на 5 минут.

Через мясорубку пропускаем свинину, говядину и лук. Перекладываем в глубокую чашу.

Замоченный в молоке хлеб разминаем вилкой, отжимаем с него лишнее молоко и добавляем к мясному фаршу.

Туда же добавляем мелко нарезанную зелень, вбиваем одно куриное яйцо, всыпаем копчёную паприку, хмели-сунели, немного свежемолотого чёрного перца, через чесночный пресс выдавливаем чеснок и добавляем соль.

Тщательно вымешиваем фарш.

Чтоб он стал более однородный и эластичный хорошенечко его отбиваем о дно чаши.

Накрываем и отставляем в сторону.

Готовим соус.

В глубокую сковороду (диаметр моей сковороды 28 см) наливаем растительное рафинированное масло, прогреваем и обжариваем на нём репчатый лук нарезанный мелким кубиком до золотистости.

Как только лук стал золотистым добавляем морковь натёртую на крупной тёрке.

Как только морковка станет мягкой, добавляем болгарский нарезанный средним кубиком пассируем около минуты.

Добавляем соль, сахар, хмели-сунели, копчёную паприку и свежемолотый чёрный перец.

Перемешиваем.

Накрываем крышкой и тушим на среднем огне.

Если соус получается густой, нужно в соус добавить один стакан кипятка, перемешать и довести до кипения.

Пока готовится соус, формируем ёжики.

Из фарша катаем восемь одинаковых шариков.

Рис хорошенько промываем до чистой воды, сливаем воду и заливаем кипятком, оставляем в покое на четыре минуты.

Через 4 минуты откидываем рис на дуршлаг, каждый мясной шарик обваливаем в рисе и хорошенько прижимаем рис к мясной основе.

Выкладываем шарики обваленные в рисе в соус, накрываем крышкой и готовим на среднем огне 30 минут.

Через 30 минут наши мясные шарики в рисе превратятся в настоящие ёжики!

Кушать подано!