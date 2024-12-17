Вкусное печенье с шоколадом из апельсина

Ингредиенты
- мука 200 г
- яйцо 1 шт.
- масло сливочное 120 г
- сахар 80 г
- разрыхлитель 0,5 ч.л.
- соль (щепотка)
- апельсин 2 шт.
- шоколад 100 г
- орехи/посыпка
Рецепт приготовления
В чаше смешиваем муку, яйцо, сахар, размягченное сливочное масло, щепотку соли и разрыхлитель.
Замешиваем тесто, которое не липнет к рукам.
Раскатываем его в пласт толщиной полсантиметра и вырезаем кружочки.
Которые затем перекладываем на противень, а поверх выкладываем тонкие кружочки апельсинов.
Отправляем все в духовку примерно на 15 минут.
Точное время будет зависеть от диаметра ваших печенек.
Они должны слегка подрумяниться снизу.
Даем печенькам остыть, а затем украшаем с помощью шоколада и орехов.
Кушать подано!
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