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Четыре вкуса

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Вкусное печенье с шоколадом из апельсина

Фото к рецепту: Печенье с апельсином и шоколадом

Ингредиенты

  • мука 200 г
  • яйцо 1 шт.
  • масло сливочное 120 г
  • сахар 80 г
  • разрыхлитель 0,5 ч.л.
  • соль (щепотка)
  • апельсин 2 шт.
  • шоколад 100 г
  • орехи/посыпка

Рецепт приготовления

В чаше смешиваем муку, яйцо, сахар, размягченное сливочное масло, щепотку соли и разрыхлитель.

Замешиваем тесто, которое не липнет к рукам.

Раскатываем его в пласт толщиной полсантиметра и вырезаем кружочки.

Которые затем перекладываем на противень, а поверх выкладываем тонкие кружочки апельсинов.

Отправляем все в духовку примерно на 15 минут.

Точное время будет зависеть от диаметра ваших печенек.

Они должны слегка подрумяниться снизу.

Даем печенькам остыть, а затем украшаем с помощью шоколада и орехов.

Кушать подано!

Фото рецепта

Печенье с апельсином и шоколадом: шаг 1
Печенье с апельсином и шоколадом: шаг 2
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