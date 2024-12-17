Вкусное печенье с шоколадом из апельсина

В чаше смешиваем муку, яйцо, сахар, размягченное сливочное масло, щепотку соли и разрыхлитель.

Замешиваем тесто, которое не липнет к рукам.

Раскатываем его в пласт толщиной полсантиметра и вырезаем кружочки.

Которые затем перекладываем на противень, а поверх выкладываем тонкие кружочки апельсинов.

Отправляем все в духовку примерно на 15 минут.

Точное время будет зависеть от диаметра ваших печенек.

Они должны слегка подрумяниться снизу.

Даем печенькам остыть, а затем украшаем с помощью шоколада и орехов.

Кушать подано!