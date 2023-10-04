Готовим ленивые пельмени

Для теста муку просеять в миску, добавить соль, сделать углубление в центре муки, добавить кипяток.

Перемешивать сначала ложкой, потом руками.

Как только тесто начнет собираться в комок, добавить растительное масло и вымесить тесто до гладкости.

Готовое тесто положить в пакет и оставить отдохнут.

Куриные бедра и фарш пропустить через электромясорубку.

Лук очистить и мелко нарезать.

К фаршу добавить лук, посолить, поперчить по вкусу, перемешать до однородности, ввести холодную воду, перемешать хорошенько еще раз.

Начинка для пельменей готова.

Для соуса лук очистить, нарезать четверть кольцами.

Морковь натереть на средней терке.

Разогреть в сковороде растительное масло, добавить лук, обжаривать пару минут, добавить натертую морковь и обжаривать до полуготовности.

Ввести сметану, соль, специи и тушить на небольшом огне в течение 4-5 минут, добавить 4 ст.л. воды, перемешать и готовить еще одну минуту, снять соус с огня.

Готовое тесто раскатать в тонкий прямоугольный пласт на припыленной мукой поверхности.

На тесто тонким слоем выложить мясную начинку, равномерно распределить, оставить свободным тесто с одной стороны примерно 2-3 см.

Аккуратно свернуть пласт теста с начинкой в рулет, края защипнуть.

Рулет нарезать острым ножом на кусочки шириной 3-4 см.

Большую часть соуса выложить в керамическую форму для запекания, выложить на него нарезанные кусочки разрезанной стороной, расправить краешки "пельменей" в виде розочек.

Сверху выложить остатки соуса, налить воды в форму.

Форму закрыть фольгой.

Поставить в разогретую до 210 градусов в духовку и запекать до готовности примерно 35-40 минут.

Подавать горячими, посыпав зеленью со сметаной, майонезом, йогуртом.

Кушать подано!