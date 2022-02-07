Четыре вкуса

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Рецепт куриных бедер в духовке с сыром

Фото к рецепту: Куриные бедра с сыром в духовке

Ингредиенты

  • куриные бедра – 6 шт.
  • твердый сыр – 150 гр.
  • сметана – 4 ст.л.
  • майонез – 4 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • соль

Рецепт приготовления

Куриные бедра нужно помыть, обсушить и посолить. Сыр порезать тонкими пластинами. Шкурку бедра отодвинуть и поместить туда несколько пластин сыра. Фаршированные сыром бедра укладываем в форму для выпечки.

Готовим заливку – смешиваем сметану с майонезом, добавляем потертый на мелкой терке чеснок и все хорошо перемешиваем. Наносим соус на бедра и отправляем наше блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Подаем вкуснейшую курочку со сливочным вкусом с любым гарниром. Отличное блюдо как на праздник, так и на каждый день. Куриные бедра с сыром в духовке готовы!

Кушать подано!

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