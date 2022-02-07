Рецепт куриных бедер в духовке с сыром

Рецепт приготовления

Куриные бедра нужно помыть, обсушить и посолить. Сыр порезать тонкими пластинами. Шкурку бедра отодвинуть и поместить туда несколько пластин сыра. Фаршированные сыром бедра укладываем в форму для выпечки.

Готовим заливку – смешиваем сметану с майонезом, добавляем потертый на мелкой терке чеснок и все хорошо перемешиваем. Наносим соус на бедра и отправляем наше блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Подаем вкуснейшую курочку со сливочным вкусом с любым гарниром. Отличное блюдо как на праздник, так и на каждый день. Куриные бедра с сыром в духовке готовы!

Кушать подано!