Рецепт буженины из индейки

Ингредиенты
филе индейки - 1 кг.
соль - 1/2 ст.л.
специи - 1/2 ст.л.
черный молотый перец - 1/4 ст.л.
оливки или каперсы - 50 гр.
Рецепт приготовления
Подготовьте филе индейки.
Удалите все пленки с мяса.
Сделайте надрезы на филе и замаринуйте.
Добавьте сверху оливки или каперсы и заверните в рулет.
Плотно заверните в рука для запекания.
На противень в духовке залейте кипяток, противень разместите внизу духовке.
В разогретую духовку до 80 градусов запекайте рулет 1,5 часа на решетке.
Охладите готовый рулет и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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