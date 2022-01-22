Рецепт буженины из индейки

филе индейки - 1 кг.

соль - 1/2 ст.л.

специи - 1/2 ст.л.

черный молотый перец - 1/4 ст.л.

оливки или каперсы - 50 гр.

Рецепт приготовления

Подготовьте филе индейки.

Удалите все пленки с мяса.

Сделайте надрезы на филе и замаринуйте.

Добавьте сверху оливки или каперсы и заверните в рулет.

Плотно заверните в рука для запекания.

На противень в духовке залейте кипяток, противень разместите внизу духовке.

В разогретую духовку до 80 градусов запекайте рулет 1,5 часа на решетке.

Охладите готовый рулет и подавайте к столу.

Приятного аппетита!