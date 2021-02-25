Мясной рулет с ананасом и сыром

Ингредиенты
фарш - 450 гр.
твердый сыр - 100 гр.
ананас (консервированный) - 100 гр.
яичный белок - 1 шт.
чеснок - 1-2 зубчика
зелень - 1 пучок
соль
молотый черный перец
Пошаговый рецепт приготовления
1. Приготовление еды. Сыр и консервированный ананас нарезать небольшими кубиками. Чеснок и зелень мелко порубить.
2. Положите в чашку сыр, ананас, чеснок и зелень.
3. Перемешать. Начинка готова.
4. В чашу миксера положить остывший яичный белок и взбить, добавив щепотку соли.
5. Выложите фарш в глубокую чашку. Добавьте взбитый белок.
6. Хорошо перемешайте.
7. Расстелите пергамент на рабочей поверхности. Выкладываем фарш. Распределить равномерно в виде прямоугольника. Соль и перец для вкуса.
8. Выложите приготовленную сырную начинку.
9. Поднимите край пергамента, прикрыв начинку фаршем.
10. Таким же образом поднимите пергамент с другого конца и скатайте его. Пергамент с рулетом перекладываем на противень.
11. Соедините края пергамента так, чтобы рулон оказался внутри. Ставим противень в разогретую духовку.
12. Выпекать 45 - 55 минут при 180 градусах. За 5-7 минут до окончания выпечки разверните пергамент, чтобы рулет подрумянился.
13. Нарежьте и подавайте рулет.
Свежие комментарии