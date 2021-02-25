Четыре вкуса

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Мясной рулет с ананасом и сыром

Фото к рецепту: Мясной рулет с ананасом и сыром

Ингредиенты 

фарш - 450 гр. 
твердый сыр - 100 гр. 
ананас (консервированный) - 100 гр. 
яичный белок - 1 шт. 
чеснок - 1-2 зубчика 
зелень - 1 пучок 
соль 
молотый черный перец 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Приготовление еды. Сыр и консервированный ананас нарезать небольшими кубиками. Чеснок и зелень мелко порубить. 

2. Положите в чашку сыр, ананас, чеснок и зелень. 

3. Перемешать. Начинка готова. 

4. В чашу миксера положить остывший яичный белок и взбить, добавив щепотку соли. 

5. Выложите фарш в глубокую чашку. Добавьте взбитый белок. 

6. Хорошо перемешайте. 

7. Расстелите пергамент на рабочей поверхности. Выкладываем фарш. Распределить равномерно в виде прямоугольника. Соль и перец для вкуса. 

8. Выложите приготовленную сырную начинку. 

9. Поднимите край пергамента, прикрыв начинку фаршем. 

10. Таким же образом поднимите пергамент с другого конца и скатайте его. Пергамент с рулетом перекладываем на противень. 

11. Соедините края пергамента так, чтобы рулон оказался внутри. Ставим противень в разогретую духовку. 

12. Выпекать 45 - 55 минут при 180 градусах. За 5-7 минут до окончания выпечки разверните пергамент, чтобы рулет подрумянился.

 

13. Нарежьте и подавайте рулет. 

 

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