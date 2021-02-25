Мясной рулет с ананасом и сыром

Ингредиенты

фарш - 450 гр.

твердый сыр - 100 гр.

ананас (консервированный) - 100 гр.

яичный белок - 1 шт.

чеснок - 1-2 зубчика

зелень - 1 пучок

соль

молотый черный перец

Пошаговый рецепт приготовления

1. Приготовление еды. Сыр и консервированный ананас нарезать небольшими кубиками. Чеснок и зелень мелко порубить.

2. Положите в чашку сыр, ананас, чеснок и зелень.

3. Перемешать. Начинка готова.

4. В чашу миксера положить остывший яичный белок и взбить, добавив щепотку соли.

5. Выложите фарш в глубокую чашку. Добавьте взбитый белок.

6. Хорошо перемешайте.

7. Расстелите пергамент на рабочей поверхности. Выкладываем фарш. Распределить равномерно в виде прямоугольника. Соль и перец для вкуса.

8. Выложите приготовленную сырную начинку.

9. Поднимите край пергамента, прикрыв начинку фаршем.

10. Таким же образом поднимите пергамент с другого конца и скатайте его. Пергамент с рулетом перекладываем на противень.

11. Соедините края пергамента так, чтобы рулон оказался внутри. Ставим противень в разогретую духовку.

12. Выпекать 45 - 55 минут при 180 градусах. За 5-7 минут до окончания выпечки разверните пергамент, чтобы рулет подрумянился.

13. Нарежьте и подавайте рулет.