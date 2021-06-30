Вкусный веер из баклажан с помидорами и сыром

Ингредиенты
- баклажан — 2 шт.
- помидор — 3 шт.
- сыр твердый — 200 гр.
- майонез — 100 гр.
- чеснок — 2 зуб.
- зелень
- соль
- масло растительное (для смазывания формы)
Рецепт приготовления
Баклажаны промойте, разрежьте пополам вдоль.
Каждую половинку разрежьте вдоль на расстоянии 5 мм друг от друга не дорезая до хвостика 1 см.
Слегка надавите на не разрезанный край баклажана для того, чтоб он раскрылся веером.
Каждый веер посыпьте хорошей щепоткой соли и оставьте на 10-15 минут.
Затем промойте под проточной водой. Дайте стечь.
Томаты промойте, разрежьте пополам, удалите хвостик и нарежьте тонкими дольками.
Также тонкими пластинами нарежьте сыр.
К майонезу добавьте измельченную зелень (у меня петрушка) и измельченный чеснок.
Перемешайте.
Форму смажьте растительным маслом.
Каждую пластину баклажана смажьте соусом.
В каждый надрез положите дольки томатов и сыр.
Убираем в разогретую до 200градусов духовку на 30-40 минут.
Как только баклажаны станут мягкими, они готовы.
Кушать подано!
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