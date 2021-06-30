Вкусный веер из баклажан с помидорами и сыром

Рецепт приготовления

Баклажаны промойте, разрежьте пополам вдоль.

Каждую половинку разрежьте вдоль на расстоянии 5 мм друг от друга не дорезая до хвостика 1 см.

Слегка надавите на не разрезанный край баклажана для того, чтоб он раскрылся веером.

Каждый веер посыпьте хорошей щепоткой соли и оставьте на 10-15 минут.

Затем промойте под проточной водой. Дайте стечь.

Томаты промойте, разрежьте пополам, удалите хвостик и нарежьте тонкими дольками.

Также тонкими пластинами нарежьте сыр.

К майонезу добавьте измельченную зелень (у меня петрушка) и измельченный чеснок.

Перемешайте.

Форму смажьте растительным маслом.

Каждую пластину баклажана смажьте соусом.

В каждый надрез положите дольки томатов и сыр.

Убираем в разогретую до 200градусов духовку на 30-40 минут.

Как только баклажаны станут мягкими, они готовы.

Кушать подано!