Четыре вкуса

307 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Осипова
    Хоть бы опечатку в заголовке исправили - груЖка! Такое неуважение к посетителям сайта! Не заходила сюда сто лет, и ещ...«Осьминожка» из к...
  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    Вкуснее взять гречку, а морковь и лук обжарить.Готовим оладьи из...
  • danil
    dЧто вкусного приг...

Вкусный веер из баклажан с помидорами и сыром

Фото к рецепту: Веер из баклажан с помидорами и сыром

Ингредиенты

  • баклажан — 2 шт.
  • помидор — 3 шт.
  • сыр твердый — 200 гр.
  • майонез — 100 гр.
  • чеснок — 2 зуб.
  • зелень
  • соль
  • масло растительное (для смазывания формы)

Рецепт приготовления

Баклажаны промойте, разрежьте пополам вдоль.

Каждую половинку разрежьте вдоль на расстоянии 5 мм друг от друга не дорезая до хвостика 1 см.

Слегка надавите на не разрезанный край баклажана для того, чтоб он раскрылся веером.

Каждый веер посыпьте хорошей щепоткой соли и оставьте на 10-15 минут.

Затем промойте под проточной водой. Дайте стечь.

Томаты промойте, разрежьте пополам, удалите хвостик и нарежьте тонкими дольками.

Также тонкими пластинами нарежьте сыр.

К майонезу добавьте измельченную зелень (у меня петрушка) и измельченный чеснок.

Перемешайте.

Форму смажьте растительным маслом.

Каждую пластину баклажана смажьте соусом.

В каждый надрез положите дольки томатов и сыр.

Убираем в разогретую до 200градусов духовку на 30-40 минут.

Как только баклажаны станут мягкими, они готовы.

Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
диетыобедрецептыприготовлениезавтракужинсалатыедаготовить простовкусноготовитьдиетаовощи
1
Обсудить

Картина дня

наверх