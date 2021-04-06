Стейки куриные в сырной панировке

Пошаговый рецепт приготовления

Куриное филе грудки нарежьте на 2-3 части, слегка отбейте. Посолите, поперчите. Натрите сыр на тёрке, смешайте его с сухарями и 50 гр мукой. Обмакните отбитое мясо в муку, затем в яйцо, затем в сырную панировку. Обжарьте с 2 сторон до золотистого цвета на среднем огне. Получится мясо хрустящее снаружи, нежное и сочное внутри.