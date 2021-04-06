Четыре вкуса

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Стейки куриные в сырной панировке

Фото к рецепту: Стейки куриные в сырной панировке

Ингредиенты

  • куриное филе - 2 шт
  • 100 гр. натертого сыра
  • 100 гр. муки
  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей
  • соль
  • перец , растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления

Куриное филе грудки нарежьте на 2-3 части, слегка отбейте. Посолите, поперчите. Натрите сыр на тёрке, смешайте его с сухарями и 50 гр мукой. Обмакните отбитое мясо в муку, затем в яйцо, затем в сырную панировку. Обжарьте с 2 сторон до золотистого цвета на среднем огне. Получится мясо хрустящее снаружи, нежное и сочное внутри.

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