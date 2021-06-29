Салат с томатами и моцареллой

Рецепт приготовления

1. Сушёные томаты залейте кипятком, накройте и оставьте на 20 мин.

Затем слейте воду.

Если томаты крупные, разрежьте их на части.

Далее добавьте к томатам чеснок, прованские травы, соль и перец по вкусу.

Перемешайте и добавьте оливковое масло.

2. Моцареллу и помидоры черри нарежьте на половинки.

3. Выложите на блюдо листья салата, сверху моцареллу, два вида томатов, слайсы вяленого окорока.

Посыпьте кедровыми орешками и полейте бальзамическим соусом.