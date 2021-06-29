Салат с томатами и моцареллой

Ингредиенты
- листья салата 50 гр.
- помидоры черри 40 гр.
- помидоры сушёные 13 гр. (или вяленые 30 гр. )
- чеснок 1 зуб.
- моцарелла 60 гр.
- вяленый окорок 50 гр.
- масло оливковое 20-25 гр.
- кедровый орех 5 гр.
- соль и перец
- прованские травы
- бальзамический соус
Рецепт приготовления
1. Сушёные томаты залейте кипятком, накройте и оставьте на 20 мин.
Затем слейте воду.
Если томаты крупные, разрежьте их на части.
Далее добавьте к томатам чеснок, прованские травы, соль и перец по вкусу.
Перемешайте и добавьте оливковое масло.
2. Моцареллу и помидоры черри нарежьте на половинки.
3. Выложите на блюдо листья салата, сверху моцареллу, два вида томатов, слайсы вяленого окорока.
Посыпьте кедровыми орешками и полейте бальзамическим соусом.
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