Четыре вкуса

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Салат с томатами и моцареллой

Фото к рецепту: Лёгкий салат с томатами и моцареллой

Ингредиенты

  • листья салата 50 гр.
  • помидоры черри 40 гр.
  • помидоры сушёные 13 гр. (или вяленые 30 гр. )
  • чеснок 1 зуб.
  • моцарелла 60 гр.
  • вяленый окорок 50 гр.
  • масло оливковое 20-25 гр.
  • кедровый орех 5 гр.
  • соль и перец
  • прованские травы
  • бальзамический соус

Рецепт приготовления

1. Сушёные томаты залейте кипятком, накройте и оставьте на 20 мин.

Затем слейте воду.

Если томаты крупные, разрежьте их на части.

Далее добавьте к томатам чеснок, прованские травы, соль и перец по вкусу.

Перемешайте и добавьте оливковое масло.

2. Моцареллу и помидоры черри нарежьте на половинки.

3. Выложите на блюдо листья салата, сверху моцареллу, два вида томатов, слайсы вяленого окорока.

Посыпьте кедровыми орешками и полейте бальзамическим соусом.

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