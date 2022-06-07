Готовим окрошку с холодцом

Ингредиенты
картофель - 7 шт.
огурцы - 2 шт.
редиска - 10 шт.
холодец - 2 уп.
яйца - 7 шт.
квас - 1.5 л.
укроп, лук - 1 пучок
соль
сметана
рецепт приготовления
Окрошка получается легкая, но при этом вполне себе мясная.
На самом деле раньше в деревнях окрошка с холодцом была традиционным рецептом, готовили летом, сваренный холодец хранился в погребе.
Отвариваем картофель и яйца. Пара секретов) Лучше использовать менее крахмалистые сорта картофеля, тогда при нарезке он не рассыпается.
Яйца не станут "резиновыми", если довести их до кипения, поварить пару минут и убрать с огня, дать им медленно дойти в кипятке еще минут 5-6.
Основной ингредиент - это, конечно, холодец.
В магазинах при всем изобилии товаров можно найти его по своему вкусу, составу и рецептуре.
Мой холодец - из говядины, встречается в сетевых магазинах, найти не проблема.
Плотненький, кубики хорошо держат форму, единственное, что не стоит его долго держать вне холодильника, иначе будет подтаивать желе.
Еще в чем плюс - говяжий менее калорийный по сравнению со свиным и получается легкая, но сытно-мясная окрошка.
Все отвариваем и нарезаем в мелкий кубик.
Закладываем все в одну кастрюлю, солим по вкусу, перемешиваем.
Перед подачей залить квасом и добавить сметаны.
Окрошку можно съедать и в течение суток (хранить в холодильнике), но тогда скоропорты квас и сметану добавляем каждому порционно в свою чашку непосредственно перед едой.
Подбирайте холодец с достаточным количеством мяса, иначе желе растает и окрошка будет пустоватой.
Все смешать, посолить по вкусу.
Добавить сметану и холодненький квас и всё готово!
Кушать подано!
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