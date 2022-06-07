Готовим окрошку с холодцом

картофель - 7 шт.

огурцы - 2 шт.

редиска - 10 шт.

холодец - 2 уп.

яйца - 7 шт.

квас - 1.5 л.

укроп, лук - 1 пучок

соль

сметана

рецепт приготовления

Окрошка получается легкая, но при этом вполне себе мясная.

На самом деле раньше в деревнях окрошка с холодцом была традиционным рецептом, готовили летом, сваренный холодец хранился в погребе.

Отвариваем картофель и яйца. Пара секретов) Лучше использовать менее крахмалистые сорта картофеля, тогда при нарезке он не рассыпается.

Яйца не станут "резиновыми", если довести их до кипения, поварить пару минут и убрать с огня, дать им медленно дойти в кипятке еще минут 5-6.

Основной ингредиент - это, конечно, холодец.

В магазинах при всем изобилии товаров можно найти его по своему вкусу, составу и рецептуре.

Мой холодец - из говядины, встречается в сетевых магазинах, найти не проблема.

Плотненький, кубики хорошо держат форму, единственное, что не стоит его долго держать вне холодильника, иначе будет подтаивать желе.

Еще в чем плюс - говяжий менее калорийный по сравнению со свиным и получается легкая, но сытно-мясная окрошка.

Все отвариваем и нарезаем в мелкий кубик.

Закладываем все в одну кастрюлю, солим по вкусу, перемешиваем.

Перед подачей залить квасом и добавить сметаны.

Окрошку можно съедать и в течение суток (хранить в холодильнике), но тогда скоропорты квас и сметану добавляем каждому порционно в свою чашку непосредственно перед едой.