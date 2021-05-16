Ленивый плов в духовке в пакете для запекания

Ингредиенты
- рис пропаренный - 1,5 ст.
- куриное филе - 600 гр.
- морковь - 1-2 шт.
- лук - 1 шт.
- чеснок - 2-3 зубчика
- соль/перец
- приправа для плова
- растительное масло - 1-2 ст.л.
- вода - 400-450 мл.
Рецепт приготовления
Возьмите морковь и нарежьте соломкой.
Нарежьте лук.
Чеснок таке нарежьте кольцами.
Куриное филе надо нарезать на кубики.
Отправлляем в пакет для запекания пропаренный рис.
Кладем, туда же нарезанные овощи.
Далее кладем мясо.
Добавляем столовую ложку растительного масла.
Соль, перец, приправу по вкусу.
Всек перемешиваем.
Заливаем водой и завязываем пакет.
Сверху делаем несколько маленьких проколов, чтобы выходил пар и отправляем в разогретую духовку на 40 мин.
Ленивый плов готов, пора кушать!
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