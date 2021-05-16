Ленивый плов в духовке в пакете для запекания

Рецепт приготовления

Возьмите морковь и нарежьте соломкой.

Нарежьте лук.

Чеснок таке нарежьте кольцами.

Куриное филе надо нарезать на кубики.

Отправлляем в пакет для запекания пропаренный рис.

Кладем, туда же нарезанные овощи.

Далее кладем мясо.

Добавляем столовую ложку растительного масла.

Соль, перец, приправу по вкусу.

Всек перемешиваем.

Заливаем водой и завязываем пакет.

Сверху делаем несколько маленьких проколов, чтобы выходил пар и отправляем в разогретую духовку на 40 мин.

Ленивый плов готов, пора кушать!