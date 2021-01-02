Торт муравейник с шоколадным кремом и арахисом

- ставим варить сгущенку

- в миску просеять муку, берем масло перетираем руками в крошку

- отдельно в миске вбиваете яйца, сахар, соль и ванильный сахар, миксером взбиваем до растворения сахара

- соединяем две смеси вместе, замешиваем тесто, сначала оно будет распадаться, потом возьмется в один комок. муку не добавлять, что б не забить тесто

- обматываем тесто в пищевую пленку, и ложем в холодильник на 1 час

- жарим арахис до готовности, чистим, перетираем не очень мелко

- вынимаем тесто с холодильника, разогреваем духовку 160 градусов, на противень застелить пергамент, и руками рвем от теста маленькие кусочки , можно натереть на терке, только нужно положить тесто в морозилку, чтоб легче терлось.

Выпекаем 15-20 минут до золотистого цвета

- в миске соединяем вареную сгущенку, шоколадную сгущенку, сливочное масло( комнатной температуры), растопленный шоколад , хорошо мешаем.

Добавляем жареный арахис, снова хорошо перемешиваем.

- если не будите делать тортики в виде елочек, просто выкладывайте на блюде и ставьте в холодильник.

- если хотите сделать как на фото у меня с этой массы вышло 8 шт, берете ложку далее формируем елку ставим елки в холодильник на 30 мину

- растапливаем шоколад, вынимаем тортики с холодильника, и шоколадом рисуем шоколадом и украшаем декором.

Приятного аппетита!!!

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Готовьте с удовольствием!