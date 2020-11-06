Четыре вкуса

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Закусочный пирог для всей семьи

Простой пирог из доступных ингредиентов. Вы полюбите его с первого кусочка. Отлично подходит вместо хлеба к любому первому блюду, а также в качестве блюда на перекус. Готовится так просто, что справится даже ребенок. Поэтому смело берите рецептик на заметку.

Необходимые продукты

  • 4 куриных яйца
  • 1 чайная ложка соли
  • 500 грамм пшеничной муки
  • 300 миллилитров молока
  • 100 миллилитров растительного масла
  • 100 грамм сыра «Фета»
  • 80 грамм твердого сыра
  • 2 помидора
  • 2 штуки картофеля
  • 1 сладкий перец
  • пучок петрушки
  • 2 чайные ложки разрыхлителя для теста

Начинаем приготовление

  1. Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем кубиком. Измельчаем петрушку. У помидора удаляем плодоножку и снимаем кожуру, а потом нарезаем кубиком. Сыр «Фета» нарезаем кубиком. Очищенный картофель натираем на крупной терк. Точно также поступаем с твердым сыром.
  2. В миску вбиваем куриные яйца, добавляем соль и перемешиваем венчиком. Потом добавляем перец, картофель, помидоры, зелень и сыр. Туда же вливаем растительное масло с молоком. Все перемешиваем.
  3. Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в овощную массу в два подхода, перемешиваем до однородности.
  4. Форму застилаем пергаментной бумагой и выливаем в нее тесто.
    Разравниваем и присыпаем тертым сыром.
  5. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем 50 минут.
  6. Готовый пирог достам из формы, нарезаем кусочками и подаем к столу.

Закусочный пирог для всей семьи

Приятного аппетита!

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