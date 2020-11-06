Закусочный пирог для всей семьи

Простой пирог из доступных ингредиентов. Вы полюбите его с первого кусочка. Отлично подходит вместо хлеба к любому первому блюду, а также в качестве блюда на перекус. Готовится так просто, что справится даже ребенок. Поэтому смело берите рецептик на заметку.
Необходимые продукты
- 4 куриных яйца
- 1 чайная ложка соли
- 500 грамм пшеничной муки
- 300 миллилитров молока
- 100 миллилитров растительного масла
- 100 грамм сыра «Фета»
- 80 грамм твердого сыра
- 2 помидора
- 2 штуки картофеля
- 1 сладкий перец
- пучок петрушки
- 2 чайные ложки разрыхлителя для теста
Начинаем приготовление
- Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем кубиком. Измельчаем петрушку. У помидора удаляем плодоножку и снимаем кожуру, а потом нарезаем кубиком. Сыр «Фета» нарезаем кубиком. Очищенный картофель натираем на крупной терк. Точно также поступаем с твердым сыром.
- В миску вбиваем куриные яйца, добавляем соль и перемешиваем венчиком. Потом добавляем перец, картофель, помидоры, зелень и сыр. Туда же вливаем растительное масло с молоком. Все перемешиваем.
- Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в овощную массу в два подхода, перемешиваем до однородности.
- Форму застилаем пергаментной бумагой и выливаем в нее тесто. Разравниваем и присыпаем тертым сыром.
- Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем 50 минут.
- Готовый пирог достам из формы, нарезаем кусочками и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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