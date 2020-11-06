Закусочный пирог для всей семьи

Простой пирог из доступных ингредиентов. Вы полюбите его с первого кусочка. Отлично подходит вместо хлеба к любому первому блюду, а также в качестве блюда на перекус. Готовится так просто, что справится даже ребенок. Поэтому смело берите рецептик на заметку.

Необходимые продукты

4 куриных яйца

1 чайная ложка соли

500 грамм пшеничной муки

300 миллилитров молока

100 миллилитров растительного масла

100 грамм сыра «Фета»

80 грамм твердого сыра

2 помидора

2 штуки картофеля

1 сладкий перец

пучок петрушки

2 чайные ложки разрыхлителя для теста

Начинаем приготовление

Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем кубиком. Измельчаем петрушку. У помидора удаляем плодоножку и снимаем кожуру, а потом нарезаем кубиком. Сыр «Фета» нарезаем кубиком. Очищенный картофель натираем на крупной терк. Точно также поступаем с твердым сыром. В миску вбиваем куриные яйца, добавляем соль и перемешиваем венчиком. Потом добавляем перец, картофель, помидоры, зелень и сыр. Туда же вливаем растительное масло с молоком. Все перемешиваем. Смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем в овощную массу в два подхода, перемешиваем до однородности. Форму застилаем пергаментной бумагой и выливаем в нее тесто. Разравниваем и присыпаем тертым сыром. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем 50 минут. Готовый пирог достам из формы, нарезаем кусочками и подаем к столу.

Приятного аппетита!