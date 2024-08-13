Готовим испанскую тортилью

стейк куриный - 3 шт.

перец сладкий - 3 шт.

лук - 2 шт.

сыр твердый - 200 г

чипсы - 120 г

тортилья - 5 листов

паприка сладкая - 1 ч.л.

сахар - 1 ч.л.

масло растительное - 70 мл.

соль

для соуса:

майонез - 3 ст.л.

огурец маринованный - 1 шт.

сладкая паприка - 0.5 ч.л.

сок лайма - 1 ст.л.

мед - 1 ч.

Нарезаю соломкой сладкий перец, лук нарезаю кольцами.

Со стейка удаляю косточку и кожицу и нарезаю средними кусками.

Жарю на растительном масле до полуготовности перец и лук (отдельно).

Курицу жарю до готовности, солю по вкусу.

Перец, лук, мясо смешиваю в глубокой миске, добавляю сладкую паприку, соль по вкусу и сахар, все еще раз перемешиваю.

Форму для запекания смазываю растительным маслом, выстилаю форму листами тортильи.

Сыр твердый натираю на мелкой терке.

Чипсы посыпаю щепоткой сладкой паприки и измельчаю.

Листы тортильи посыпаю натертым сыром, сверху кладу жареные овощи с курицей, сверху посыпаю измельченными чипсами, дальше еще один слой овощей с курочкой, посыпаю сыром, накрываю свободными листами тортильи, на пирог кладу бумагу для запекания и ставлю сверху груз (в моем случае, форма для запекания).

Отправляю в духовку на 25 минут, температура 180С.

Готовлю соус: смешиваю майонез, измельченный маринованный огурец, сладкая паприка, сок лайма, мед.

За 2-3 минуты до окончания запекания снимаю с пирога груз, посыпаю сыром и отправляю в духовку, чтобы сыр расплавился.

Готовый пирог посыпаю оставшимися чипсами и измельченным укропом.

Нарезаю на порционные куски и подаю с соусом.

Кушать подано!