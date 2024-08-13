Готовим испанскую тортилью

Ингредиенты
стейк куриный - 3 шт.
перец сладкий - 3 шт.
лук - 2 шт.
сыр твердый - 200 г
чипсы - 120 г
тортилья - 5 листов
паприка сладкая - 1 ч.л.
сахар - 1 ч.л.
масло растительное - 70 мл.
соль
для соуса:
майонез - 3 ст.л.
огурец маринованный - 1 шт.
сладкая паприка - 0.5 ч.л.
сок лайма - 1 ст.л.
мед - 1 ч.
Рецепт приготовления
Нарезаю соломкой сладкий перец, лук нарезаю кольцами.
Со стейка удаляю косточку и кожицу и нарезаю средними кусками.
Жарю на растительном масле до полуготовности перец и лук (отдельно).
Курицу жарю до готовности, солю по вкусу.
Перец, лук, мясо смешиваю в глубокой миске, добавляю сладкую паприку, соль по вкусу и сахар, все еще раз перемешиваю.
Форму для запекания смазываю растительным маслом, выстилаю форму листами тортильи.
Сыр твердый натираю на мелкой терке.
Чипсы посыпаю щепоткой сладкой паприки и измельчаю.
Листы тортильи посыпаю натертым сыром, сверху кладу жареные овощи с курицей, сверху посыпаю измельченными чипсами, дальше еще один слой овощей с курочкой, посыпаю сыром, накрываю свободными листами тортильи, на пирог кладу бумагу для запекания и ставлю сверху груз (в моем случае, форма для запекания).
Отправляю в духовку на 25 минут, температура 180С.
Готовлю соус: смешиваю майонез, измельченный маринованный огурец, сладкая паприка, сок лайма, мед.
За 2-3 минуты до окончания запекания снимаю с пирога груз, посыпаю сыром и отправляю в духовку, чтобы сыр расплавился.
Готовый пирог посыпаю оставшимися чипсами и измельченным укропом.
Нарезаю на порционные куски и подаю с соусом.
Кушать подано!
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