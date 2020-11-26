Необычные котлетки к праздничному столу

Царские котлеты — отличное блюдо к праздничному столу. Их можно подать в качестве горячего блюда или холодной закуски. И в то, и в другом виде котлетки получаются необычайно вкусными и точно понравятся всем.
Необходимые продукты
- 1 килограмм куриного мяса
- 1 луковица
- 1 столовая ложка сметаны
- соль, перец по вкусу
- мука
- растительное масло
Для начинки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 соленых огурца
- 3 куриных яйца
Начинаем приготовление
- Берем мясо и пропускаем через мясорубку. Точно также поступаем с очищенным луком.
- В фарш добавляем соль и перец по вкусу, сметану и все хорошо перемешиваем руками в течение 5 минут.
- Лук нарезаем мелкими кусочками, очищенную морковь натираем на терке. Обжариваем овощи до мягкости. Измельчаем соленые огурцы и отжимаем от лишней жидкости.
- В миску кладем обжаренные овощи и соленые огурцы, все перчим и перемешиваем.
- Берем кусочек пищевой пленки и сверху кладем немного фарша. В середину кладем немного начинки и аккуратно заворачиваем ее. Формируем котлетку и обмакиваем в муке, перекладываем на доску, присыпанную мукой. Таким образом формируем все котлеты.
- В чашку вбиваем куриные яйца, добавляем соль и взбиваем вилкой. Подсыпаем муку и замешиваем жидкое тесто.
- В сковороду наливаем растительное масло и нагреваем. Берем котлетку, окунаем в кляр и кладем на сковороду. Точно также поступаем с остальными котлетками. Обжариваем их с двух сторон до румяного состояния.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии