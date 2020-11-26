Четыре вкуса

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Необычные котлетки к праздничному столу

Царские котлеты — отличное блюдо к праздничному столу. Их можно подать в качестве горячего блюда или холодной закуски. И в то, и в другом виде котлетки получаются необычайно вкусными и точно понравятся всем.

Необходимые продукты

  • 1 килограмм куриного мяса
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка сметаны
  • соль, перец по вкусу
  • мука
  • растительное масло

Для начинки

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 соленых огурца
  • 3 куриных яйца

Начинаем приготовление

    1. Берем мясо и пропускаем через мясорубку. Точно также поступаем с очищенным луком.
    2. В фарш добавляем соль и перец по вкусу, сметану и все хорошо перемешиваем руками в течение 5 минут.
    3. Лук нарезаем мелкими кусочками, очищенную морковь натираем на терке. Обжариваем овощи до мягкости. Измельчаем соленые огурцы и отжимаем от лишней жидкости.
    4. В миску кладем обжаренные овощи и соленые огурцы, все перчим и перемешиваем.
    5. Берем кусочек пищевой пленки и сверху кладем немного фарша. В середину кладем немного начинки и аккуратно заворачиваем ее. Формируем котлетку и обмакиваем в муке, перекладываем на доску, присыпанную мукой. Таким образом формируем все котлеты.
    6. В чашку вбиваем куриные яйца, добавляем соль и взбиваем вилкой. Подсыпаем муку и замешиваем жидкое тесто.
    7. В сковороду наливаем растительное масло и нагреваем. Берем котлетку, окунаем в кляр и кладем на сковороду. Точно также поступаем с остальными котлетками. Обжариваем их с двух сторон до румяного состояния.

Необычные котлетки к праздничному столу

Приятного аппетита!

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