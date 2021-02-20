Четыре вкуса

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Суп из чечевицы с курицей и гренки с начинкой

Фото к рецепту: Суп из чечевицы с курицей и гренки с начинкой: идеальный тандем

Ингредиенты 

суп: 
200 гр филе 
2 шт. воды 
250 г чечевицы 
1 луковица и морковь 
2 картофелины 
соль, специи 
укроп 

тосты: 
2 яйца 
плавленый сыр 100 г 
сметана
копченая паприка 
чеснок 

Пошаговый рецепт приготовления 
Филе отварить, добавить чечевицу, овощи, варить 30 минут. Приправить солью, специями и укропом. 
Подсушите хлеб на сковороде. Натереть яйца, сыр, чеснок, добавить перец, соль, укроп и сметану. Смешивание. Нанесите смесь на гренки.
 
Приятного аппетита, а все подробности смотрите в небольшом видео. 

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