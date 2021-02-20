Суп из чечевицы с курицей и гренки с начинкой

Ингредиенты

суп:

200 гр филе

2 шт. воды

250 г чечевицы

1 луковица и морковь

2 картофелины

соль, специи

укроп

тосты:

2 яйца

плавленый сыр 100 г

сметана

копченая паприка

чеснок

Пошаговый рецепт приготовления

Филе отварить, добавить чечевицу, овощи, варить 30 минут. Приправить солью, специями и укропом.

Подсушите хлеб на сковороде. Натереть яйца, сыр, чеснок, добавить перец, соль, укроп и сметану. Смешивание. Нанесите смесь на гренки.



Приятного аппетита, а все подробности смотрите в небольшом видео.