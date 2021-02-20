Суп из чечевицы с курицей и гренки с начинкой

Ингредиенты
суп:
200 гр филе
2 шт. воды
250 г чечевицы
1 луковица и морковь
2 картофелины
соль, специи
укроп
тосты:
2 яйца
плавленый сыр 100 г
сметана
копченая паприка
чеснок
Пошаговый рецепт приготовления
Филе отварить, добавить чечевицу, овощи, варить 30 минут. Приправить солью, специями и укропом.
Подсушите хлеб на сковороде. Натереть яйца, сыр, чеснок, добавить перец, соль, укроп и сметану. Смешивание. Нанесите смесь на гренки.
Приятного аппетита, а все подробности смотрите в небольшом видео.
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