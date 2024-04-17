Рецепт вкусного лобио из красной фасоли

Ингредиенты
вода
фасоль красная - 500 г
соль - 2 ч.л.
кинза свежая - 50 г
листья сельдерея – 20 г
петрушка свежая - 20 г
чеснок - 2 зубчика
нашраб (гранатовый соус) - 2 ст.л.
для соуса:
помидоры в собственном соку – 1 банка (580 мл)
лук репчатый - 250 г
орехи грецкие - 100 г
чабер сушеный - 1 ч.л.
уцхо-сунели - 1 ч.л.
шафран имеретинский - 1 ч.л.
кориандр молотый - 1 ч.л.
перец черный молотый - 1 ч.л.
паприка копчёная - 1 ч.л.
сахар – 2 ч.л.
перец красный острый
соль
масло растительное - 3 ст.л.
Рецепт приготовления
Промыть фасоль и залить холодной водой, оставить на 10 часов.
Через 10 часов слить воду, фасоль промыть.
Залить фасоль водой на 3 см выше фасоли, добавить 2 чайные ложки соли и варить на огне ниже среднего до готовности, фасоль должна стать мягкой, но сохранить форму.
На это уходит от 1 до 2,5 часов от момента закипания, зависит от сорта фасоли. Каждые полчаса пробуем фасоль на готовность.
Пока фасоль варится, подготовить ингредиенты для томатного соуса.
Лук нарезать мелким кубиком, отставить в сторону.
В чашу измельчителя сложить грецкие орехи, чабер, уцхо-сунели, шафран имеретинский, кориандр молотый, перец черный молотый, паприку копчёную (все специи по одной чайной ложке), две чайные рожки сахара и 1/3 чайной ложки красного острого перца.
Также сюда влить банку консервированных очищенных томатов вместе с соком.
Измельчить до однородности.
Когда сварится фасоль, у меня сегодня на это ушло 70 минут, убрать кастрюлю с плиты.
Вода в кастрюле должна быть вровень с фасолью, если воды больше, то слейте лишнюю воду в отдельную чашку.
На плиту поставить глубокую сковороду.
Нагреть в сковороде растительное масло, добавить измельченный репчатый лук и обжарить на сильном огне до мягкости, примерно 5 минут.
Затем влить к луку, подготовленную томатную смесь.
Тушить на слабом огне 10 минут.
Теперь добавить фасоль.
Перемешать, размять ⅓ фасоли толкушкой и готовить ещё 10 минут часто перемешивая.
Попробовать на вкус, если не хватает соли или сахара, то добавьте и ещё раз перемешайте.
В завершении добавить измельченную зелень, выдавленный через чесночный пресс чеснок и две столовые ложки гранатового соуса (можно заменить двумя столовыми ложками 6% красного винного уксуса).
Перемешать, убрать с плиты и дать настояться 10-15 минут.
Кушать подано!
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