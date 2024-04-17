Рецепт вкусного лобио из красной фасоли

вода

фасоль красная - 500 г

соль - 2 ч.л.

кинза свежая - 50 г

листья сельдерея – 20 г

петрушка свежая - 20 г

чеснок - 2 зубчика

нашраб (гранатовый соус) - 2 ст.л.

для соуса:

помидоры в собственном соку – 1 банка (580 мл)

лук репчатый - 250 г

орехи грецкие - 100 г

чабер сушеный - 1 ч.л.

уцхо-сунели - 1 ч.л.

шафран имеретинский - 1 ч.л.

кориандр молотый - 1 ч.л.

перец черный молотый - 1 ч.л.

паприка копчёная - 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

перец красный острый

соль

масло растительное - 3 ст.л.

Промыть фасоль и залить холодной водой, оставить на 10 часов.

Через 10 часов слить воду, фасоль промыть.

Залить фасоль водой на 3 см выше фасоли, добавить 2 чайные ложки соли и варить на огне ниже среднего до готовности, фасоль должна стать мягкой, но сохранить форму.

На это уходит от 1 до 2,5 часов от момента закипания, зависит от сорта фасоли. Каждые полчаса пробуем фасоль на готовность.

Пока фасоль варится, подготовить ингредиенты для томатного соуса.

Лук нарезать мелким кубиком, отставить в сторону.

В чашу измельчителя сложить грецкие орехи, чабер, уцхо-сунели, шафран имеретинский, кориандр молотый, перец черный молотый, паприку копчёную (все специи по одной чайной ложке), две чайные рожки сахара и 1/3 чайной ложки красного острого перца.

Также сюда влить банку консервированных очищенных томатов вместе с соком.

Измельчить до однородности.

Когда сварится фасоль, у меня сегодня на это ушло 70 минут, убрать кастрюлю с плиты.

Вода в кастрюле должна быть вровень с фасолью, если воды больше, то слейте лишнюю воду в отдельную чашку.

На плиту поставить глубокую сковороду.

Нагреть в сковороде растительное масло, добавить измельченный репчатый лук и обжарить на сильном огне до мягкости, примерно 5 минут.

Затем влить к луку, подготовленную томатную смесь.

Тушить на слабом огне 10 минут.

Теперь добавить фасоль.

Перемешать, размять ⅓ фасоли толкушкой и готовить ещё 10 минут часто перемешивая.

Попробовать на вкус, если не хватает соли или сахара, то добавьте и ещё раз перемешайте.

В завершении добавить измельченную зелень, выдавленный через чесночный пресс чеснок и две столовые ложки гранатового соуса (можно заменить двумя столовыми ложками 6% красного винного уксуса).

Перемешать, убрать с плиты и дать настояться 10-15 минут.

Кушать подано!