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Четыре вкуса

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Рецепт вкусных овощных оладушек

Фото к рецепту: Овощные оладьи

Ингредиенты

лук - 1 шт.

пекинская капуста - 400 г

морковь - 1 шт.

растительное масло

соль и перец

копчёная паприка

кефир - 350 мл.

яйцо - 1 шт.

сода - 1/2 ч.л.

мука - 300 г

Рецепт приготовления

Нарезать лук произвольно.

Также поступаем и с капустой.

Морковь натираем на крупной тёрке.

Обжариваем лук две минуты.

Добавляем морковь и жарим ещё пару минут.

Добавляем капусту.

Тушим под крышкой с добавлением приправ и специй 10-015 минут.

В чашку наливаем кефир.

Добавляем яйцо и соду.

Перемешиваем.

Добавляем муку и замешиваем жидкое тесто.

Добавляем к тесту тушёные овощи и перемешиваем.

Жарим оладьи на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Кушать подано!

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