Рецепт вкусных овощных оладушек

Ингредиенты
лук - 1 шт.
пекинская капуста - 400 г
морковь - 1 шт.
растительное масло
соль и перец
копчёная паприка
кефир - 350 мл.
яйцо - 1 шт.
сода - 1/2 ч.л.
мука - 300 г
Рецепт приготовления
Нарезать лук произвольно.
Также поступаем и с капустой.
Морковь натираем на крупной тёрке.
Обжариваем лук две минуты.
Добавляем морковь и жарим ещё пару минут.
Добавляем капусту.
Тушим под крышкой с добавлением приправ и специй 10-015 минут.
В чашку наливаем кефир.
Добавляем яйцо и соду.
Перемешиваем.
Добавляем муку и замешиваем жидкое тесто.
Добавляем к тесту тушёные овощи и перемешиваем.
Жарим оладьи на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
Кушать подано!
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