Воздушные домашние беляши с мясом

Ингредиенты
- рецепт теста:
- мука - 500 г.
- вода теплая (30-35 градусов) - 300 г.
- сахар - 14 г.
- соль - 7 г.
- дрожжи (сухие) - 9 г.
- масло растительное - 35 г.
- рецепт начинки:
- фарш (свино-говяжий) - 500 г.
- лук - 2 шт.
- перец молотый -
- соль -
- вода (ледяная) - 40-50 г.
Рецепт приготовления
1. Начинаем с теста. Для этого в теплую воду добавляем дрожжи, соль, сахар, все перемешиваем до растворения.
Далее все выливаем в просеянную муку, добавляем растительное масло и начинаем вымешивать тесто. Вымешиваем до тех пор, пока тесто не станет эластичным и податливым. Теперь формируем из теста шар и убираем его на расстойку в теплое место на час!
2. Пока тесто на расстойке займемся начинкой. Для этого нарезаем лук небольшим кубиком, добавляем соль и хорошенько его сдавливаем. Таким образом лук станет мягче и пустит необходимый нам сок! Далее лук перекладываем в фарш, добавляем приправы и в самом конце ледяную воду (у меня ушло примерно 45 г. воды, но у вас может уйти либо больше, либо меньше, все зависит от вашего фарша. В итоге, по консистенции, фарш должен получиться как на видео).
3. Тесто подошло, теперь нужно его обмять ( буквально несколькими движениями) и разделить на равное количество.
4. Все готово, можно начинать лепить беляши с мясом. Для этого кусочек теста раскатываем ( не очень тонко примерно 0,3 см толщиной), в середину кладем фарш и хорошо все залепляем, чтобы при жарке беляш не раскрылся.
5. Жарим беляши до готовности в большом количестве масла, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Нагрев должен быть средний (можно чуть меньше среднего) иначе беляши сгорят.
Кушать подано!
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