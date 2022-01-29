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Воздушные домашние беляши с мясом

Фото к рецепту: Вкусные домашние беляши с мясом! воздушное тесто для беляшей

Ингредиенты

  • рецепт теста:
  • мука - 500 г.
  • вода теплая (30-35 градусов) - 300 г.
  • сахар - 14 г.
  • соль - 7 г.
  • дрожжи (сухие) - 9 г.
  • масло растительное - 35 г.
  • рецепт начинки:
  • фарш (свино-говяжий) - 500 г.
  • лук - 2 шт.
  • перец молотый -
  • соль -
  • вода (ледяная) - 40-50 г.

Рецепт приготовления

1. Начинаем с теста. Для этого в теплую воду добавляем дрожжи, соль, сахар, все перемешиваем до растворения.

Далее все выливаем в просеянную муку, добавляем растительное масло и начинаем вымешивать тесто. Вымешиваем до тех пор, пока тесто не станет эластичным и податливым. Теперь формируем из теста шар и убираем его на расстойку в теплое место на час!

2. Пока тесто на расстойке займемся начинкой. Для этого нарезаем лук небольшим кубиком, добавляем соль и хорошенько его сдавливаем. Таким образом лук станет мягче и пустит необходимый нам сок! Далее лук перекладываем в фарш, добавляем приправы и в самом конце ледяную воду (у меня ушло примерно 45 г. воды, но у вас может уйти либо больше, либо меньше, все зависит от вашего фарша. В итоге, по консистенции, фарш должен получиться как на видео).

3. Тесто подошло, теперь нужно его обмять ( буквально несколькими движениями) и разделить на равное количество.

 

4. Все готово, можно начинать лепить беляши с мясом. Для этого кусочек теста раскатываем ( не очень тонко примерно 0,3 см толщиной), в середину кладем фарш и хорошо все залепляем, чтобы при жарке беляш не раскрылся.

5. Жарим беляши до готовности в большом количестве масла, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Нагрев должен быть средний (можно чуть меньше среднего) иначе беляши сгорят.

Кушать подано!

Видео 

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