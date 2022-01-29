Воздушные домашние беляши с мясом

Рецепт приготовления

1. Начинаем с теста. Для этого в теплую воду добавляем дрожжи, соль, сахар, все перемешиваем до растворения.

Далее все выливаем в просеянную муку, добавляем растительное масло и начинаем вымешивать тесто. Вымешиваем до тех пор, пока тесто не станет эластичным и податливым. Теперь формируем из теста шар и убираем его на расстойку в теплое место на час!

2. Пока тесто на расстойке займемся начинкой. Для этого нарезаем лук небольшим кубиком, добавляем соль и хорошенько его сдавливаем. Таким образом лук станет мягче и пустит необходимый нам сок! Далее лук перекладываем в фарш, добавляем приправы и в самом конце ледяную воду (у меня ушло примерно 45 г. воды, но у вас может уйти либо больше, либо меньше, все зависит от вашего фарша. В итоге, по консистенции, фарш должен получиться как на видео).

3. Тесто подошло, теперь нужно его обмять ( буквально несколькими движениями) и разделить на равное количество.

4. Все готово, можно начинать лепить беляши с мясом. Для этого кусочек теста раскатываем ( не очень тонко примерно 0,3 см толщиной), в середину кладем фарш и хорошо все залепляем, чтобы при жарке беляш не раскрылся.

5. Жарим беляши до готовности в большом количестве масла, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Нагрев должен быть средний (можно чуть меньше среднего) иначе беляши сгорят.

Кушать подано!