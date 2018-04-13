Лепёшки из картофельного пюре

Ингредиенты

Мука — 350 — 380 г.

Кефир –250 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Сода -0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Начинка:

Картофель – 3-4 шт.

Лук репч. – 2 шт.

Масло растит. – для жарки.

Перец, соль – по вкусу.

Способ приготовления

1. Чистим картошку, кладём в кипящую подсоленную воду, закрываем кастрюлю крышкой, делаем медленный огонь.

2. На сковородку в раскалённое растительное масло выкладываем репчатый лук, мелко порезанный. Жарим до золотистого цвета, постоянно помешивая. Отставляем в сторонку — пусть остывает.

3. Замешиваем тесто: для этого все ингредиенты просто надо смешать (кефир +яйцо + сода + сахар + соль перемешать и добавить просеянную муку), вымесить мягкое тесто. Кладём тесто в целлофановый пакет и оставляем на 30 минут.

4. Картошка уже сварилась – сливаем воду, превращаем картофель в пюре. Добавляем поджаренный лук, перемешиваем до однородности. Солим, перчим по вкусу (начинка не должна быть пересоленной, но она должна быть хорошо посолена, чтобы вкус начинки выделялся).

5. Тесто у нас готово. Делим его на 3 части. Каждую часть раскатываем так, чтобы середина была толще, чем края.

Начинку кладём в середину (примерно 2 ст. л.). Теперь края собираем к середине и защипываем. Переворачиваем полученный пирожок защипанной стороной на стол и аккуратно и нежно придавливаем рукой, придавая форму лепёшки, следя за тем, чтобы начинка не выдавилась.

6. Выкладываем полученную лепёшку на разогретую сковороду с растительным маслом. И начинаем распределять руками лепёшку по всему диаметру сковороды. Жарим по 3 минуты с каждой стороны до румяности на среднем огне. Здесь главное, чтобы пропеклось тесто, ведь начинка у нас уже готова.

Каждую готовую лепёшку можно смазать сливочным маслом и сразу же горячей подавать к столу.

Приятного аппетита!