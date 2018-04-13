Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми Оливера

Утро может быть добрым, а овсянка может быть вкусной! Просто приготовьте овсяную кашу на молоке и добавьте немного шоколада! Заряда такой овсяно-шоколадной энергии хватит до обеда.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Овсяные хлопья 1 стакан Молоко 1 стакан Черный шоколад 10 г Банан по вкусу Соль щепотка Грецкие орехи по вкусу