Четыре вкуса

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Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми Оливера

Утро может быть добрым, а овсянка может быть вкусной! Просто приготовьте овсяную кашу на молоке и добавьте немного шоколада! Заряда такой овсяно-шоколадной энергии хватит до обеда.
Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми Оливера
ИНГРЕДИЕНТЫ
Овсяные хлопья 1 стакан
Молоко 1 стакан
Черный шоколад 10 г
Банан по вкусу
Соль щепотка
Грецкие орехи по вкусу

Пошаговый рецепт

Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми ОливераПродукты для приготовления овсяной каши

Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми Оливера1. Доводим молоко до кипения, солим его

Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми Оливера2. Добавляем в молоко овсяные хлопья

Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми Оливера3. Перемешиваем и варим на среднем огне, постоянно помешивая, 10 минут

Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми Оливера4. Добавляем шоколад в кашу и еще раз перемешиваем — шоколад должен растаять

Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми Оливера5. Сверху выкладываем ломтики банана и измельченные грецкие орехи

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