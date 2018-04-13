Шоколадная овсяная каша с бананом по рецепту Джейми Оливера

Утро может быть добрым, а овсянка может быть вкусной! Просто приготовьте овсяную кашу на молоке и добавьте немного шоколада! Заряда такой овсяно-шоколадной энергии хватит до обеда.
ИНГРЕДИЕНТЫ
|Овсяные хлопья
|1
|стакан
|Молоко
|1
|стакан
|Черный шоколад
|10
|г
|Банан
|по вкусу
|Соль
|щепотка
|Грецкие орехи
|по вкусу
Пошаговый рецепт
Продукты для приготовления овсяной каши
1. Доводим молоко до кипения, солим его
2. Добавляем в молоко овсяные хлопья
3. Перемешиваем и варим на среднем огне, постоянно помешивая, 10 минут
4. Добавляем шоколад в кашу и еще раз перемешиваем — шоколад должен растаять
5. Сверху выкладываем ломтики банана и измельченные грецкие орехи
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