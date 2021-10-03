Четыре вкуса

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Вкусный салат всего за 10 минут

Фото к рецепту: Салат за 10 минут

Ингредиенты

  • карбонад (ветчина) - 200 г
  • сыр твердый - 150 г
  • огурцы свежие - 2 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • кукуруза - 1 банка
  • майонез -
  • соль, черный перец - по вкусу

Рецепт приготовления

Карбонад нарезать соломкой.

Огурцы так же нарезаем соломкой.

Морковь натереть на крупной терке.

Карбонад, огурцы, морковь переложить в глубокую миску. Добавить натертый на крупной терке сыр, консервированную кукурузу. По желанию добавить соль и черный перец. Заправить майонезом и перемешать.

Салат готов!

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