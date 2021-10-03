Вкусный салат всего за 10 минут

Ингредиенты
- карбонад (ветчина) - 200 г
- сыр твердый - 150 г
- огурцы свежие - 2 шт.
- морковь - 1 шт.
- кукуруза - 1 банка
- майонез -
- соль, черный перец - по вкусу
Рецепт приготовления
Карбонад нарезать соломкой.
Огурцы так же нарезаем соломкой.
Морковь натереть на крупной терке.
Карбонад, огурцы, морковь переложить в глубокую миску. Добавить натертый на крупной терке сыр, консервированную кукурузу. По желанию добавить соль и черный перец. Заправить майонезом и перемешать.
Салат готов!
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