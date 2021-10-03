Вкусный салат всего за 10 минут

Рецепт приготовления

Карбонад нарезать соломкой.

Огурцы так же нарезаем соломкой.

Морковь натереть на крупной терке.

Карбонад, огурцы, морковь переложить в глубокую миску. Добавить натертый на крупной терке сыр, консервированную кукурузу. По желанию добавить соль и черный перец. Заправить майонезом и перемешать.

Салат готов!