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Четыре вкуса

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Куличи к Пасхе на кефире и молоке

Фото к рецепту: Пасхальные куличи на молоке и кефире

Ингредиенты

  • опара:
  • сахар — 1 ст.л.
  • мука пшеничная — 2 ст.л. с горкой
  • молоко (3,2 % жир.) — 80 мл
  • дрожжи (сухие) — 1 ч.л.
  • -
  • тесто:
  • мука пшеничная (+ 2 ст.л. муки для обвалки сухофруктов) — 270 г
  • кефир (3,2 % жир.) — 70 г
  • масло сливочное — 40 г мягкое
  • сахар — 50 г
  • яйцо куриное — 1 шт. 62 г
  • ванильный сахар — 1 пакет, если ванилин, то добавляем в тесто 1 ст. л. сахара
  • цукаты (мелкие) — 30 г
  • изюм — 50 г
  • масло растительное (для смазки миски) — 1 ст.л.
  • соль — 1 щепот. (я добавила 0,5 ч.л. )
  • -
  • для глазури:
  • белок яичный (охлажденный) — 1 шт.
  • сахарная пудра — 0,5 ст.
  • кислота лимонная (или 1 ст.л. - сок лимона) — 1/3 ч.л.
  • -
  • дополнительно:
  • декор кондитерский — 2 шт. вафельные розочки
  • масло сливочное (или растительное для смазки формочек) — 1 ст.л.
  • ром (или коньяк, или кагор) — 3 ст.л.

Фото рецепта

Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 1
1. Приготовим опару.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 2
2. В теплом молоке (80 мл) растворяем 1 ст.л. сахара и дрожжи (1 ч.л.) Всыпаем в миску муку (2 ст.л.). Оставляем опару при комнатной температуре минут на 30 или до появления пенной шапочки.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 3
3. Опара готова!
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 4
4. Ингредиенты для теста. Формочки для выпечки у меня 12*8 см.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 5
5. Подготовим изюм и цукаты. Промываем изюм (50 г) и заливаем ромом (3 ст.л.). Если нет рома, залейте кагором или коньяком. Оставляем изюм в роме на то время пока подходит тесто. Затем перекладываем изюм в сито.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 6
6. Если у вас слишком сухие цукаты (30 г) их можно отдельно залить теплой водой. Оставить минут на 10. Выкладываем цукаты и пропитанный ромом изюм в сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 7
7. Немного обсушенные изюм и цукаты обваливаем в муке. изюм и цукаты обваливаем в муке.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 8
8. Приготовим тесто. Мягкое сливочное масло (40 г) смешиваем с сахаром (50 г) и ванильным сахаром (1 ч.л.). Если у Вас ванилин, то добавляем еще 1 ст.л. сахара.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 9
9. Добавляем взбитое венчиком яйцо, соль, кефир (70 г) и опару. Перемешиваем и взбиваем венчиком.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 10
10. В жидкую масляную смесь вмешиваем небольшими порциями просеянную муку (270-280 г). Вымешиваем тесто. Тесто должно быть не очень крутым и немного липнуть к рукам.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 11
11. Переложить тесто в смазанную растительным маслом (0,5 ст.л.) миску. Закрыть пленкой или прозрачным пакетом, и оставить в тепле на 1 час или до увеличения в 2,5 раза.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 12
12. Подошедшее тесто обминаем.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 13
13. Добавляем изюм и цукаты и вмешиваем их в тесто.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 14
14. Делим тесто на 2 части и немного подпыляем мукой.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 15
15. Берем формочки для выпечки и смазываем сливочным маслом (или растительным). Выкладываем тесто на 1/3 объема формочки. Накрываем формочки легким полотенцем и ставим в теплое место для подъема теста в 2 раза.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 16
16. Тесто после расстойки. Выпекаем куличи в разогретой до 180 С духовке до румяной корочки, минут 20-25.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 17
17. Проверяйте готовность куличей сухой лучиной. Остужать куличи минут 10, вначале в бумажной формочке. А затем извлечь, накрыть полотенцем и остужать полностью.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 18
18. Для оформления пасхальной выпечки приготовим глазурь. Взбиваем в стойкую пену охлажденный яичный белок с щепоткой лимонной кислоты. Затем добавляем сахарную пудру. Можно добавить немного сухого пищевого красителя. И для безопасности, уже взбитую глазурь, минуты 3-5 перемешивала на водяной бане. Смотрите видео.
Пасхальные куличи на молоке и кефире: шаг 19
19. Смазываем остывшие куличи глазурью и украшаем. Для украшения у меня вафельные розочки. Удачной Вам выпечки!
Кушать подано!
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