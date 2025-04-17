Куличи к Пасхе на кефире и молоке

Ингредиенты
- опара:
- сахар — 1 ст.л.
- мука пшеничная — 2 ст.л. с горкой
- молоко (3,2 % жир.) — 80 мл
- дрожжи (сухие) — 1 ч.л.
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- тесто:
- мука пшеничная (+ 2 ст.л. муки для обвалки сухофруктов) — 270 г
- кефир (3,2 % жир.) — 70 г
- масло сливочное — 40 г мягкое
- сахар — 50 г
- яйцо куриное — 1 шт. 62 г
- ванильный сахар — 1 пакет, если ванилин, то добавляем в тесто 1 ст.
- цукаты (мелкие) — 30 г
- изюм — 50 г
- масло растительное (для смазки миски) — 1 ст.л.
- соль — 1 щепот. (я добавила 0,5 ч.л. )
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- для глазури:
- белок яичный (охлажденный) — 1 шт.
- сахарная пудра — 0,5 ст.
- кислота лимонная (или 1 ст.л. - сок лимона) — 1/3 ч.л.
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- дополнительно:
- декор кондитерский — 2 шт. вафельные розочки
- масло сливочное (или растительное для смазки формочек) — 1 ст.л.
- ром (или коньяк, или кагор) — 3 ст.л.
Фото рецепта
1. Приготовим опару.
2. В теплом молоке (80 мл) растворяем 1 ст.л. сахара и дрожжи (1 ч.л.) Всыпаем в миску муку (2 ст.л.). Оставляем опару при комнатной температуре минут на 30 или до появления пенной шапочки.
3. Опара готова!
4. Ингредиенты для теста. Формочки для выпечки у меня 12*8 см.
5. Подготовим изюм и цукаты. Промываем изюм (50 г) и заливаем ромом (3 ст.л.). Если нет рома, залейте кагором или коньяком. Оставляем изюм в роме на то время пока подходит тесто. Затем перекладываем изюм в сито.
6. Если у вас слишком сухие цукаты (30 г) их можно отдельно залить теплой водой. Оставить минут на 10. Выкладываем цукаты и пропитанный ромом изюм в сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.
7. Немного обсушенные изюм и цукаты обваливаем в муке. изюм и цукаты обваливаем в муке.
8. Приготовим тесто. Мягкое сливочное масло (40 г) смешиваем с сахаром (50 г) и ванильным сахаром (1 ч.л.). Если у Вас ванилин, то добавляем еще 1 ст.л. сахара.
9. Добавляем взбитое венчиком яйцо, соль, кефир (70 г) и опару. Перемешиваем и взбиваем венчиком.
10. В жидкую масляную смесь вмешиваем небольшими порциями просеянную муку (270-280 г). Вымешиваем тесто. Тесто должно быть не очень крутым и немного липнуть к рукам.
11. Переложить тесто в смазанную растительным маслом (0,5 ст.л.) миску. Закрыть пленкой или прозрачным пакетом, и оставить в тепле на 1 час или до увеличения в 2,5 раза.
12. Подошедшее тесто обминаем.
13. Добавляем изюм и цукаты и вмешиваем их в тесто.
14. Делим тесто на 2 части и немного подпыляем мукой.
15. Берем формочки для выпечки и смазываем сливочным маслом (или растительным). Выкладываем тесто на 1/3 объема формочки. Накрываем формочки легким полотенцем и ставим в теплое место для подъема теста в 2 раза.
16. Тесто после расстойки. Выпекаем куличи в разогретой до 180 С духовке до румяной корочки, минут 20-25.
17. Проверяйте готовность куличей сухой лучиной. Остужать куличи минут 10, вначале в бумажной формочке. А затем извлечь, накрыть полотенцем и остужать полностью.
18. Для оформления пасхальной выпечки приготовим глазурь. Взбиваем в стойкую пену охлажденный яичный белок с щепоткой лимонной кислоты. Затем добавляем сахарную пудру. Можно добавить немного сухого пищевого красителя. И для безопасности, уже взбитую глазурь, минуты 3-5 перемешивала на водяной бане. Смотрите видео.
19. Смазываем остывшие куличи глазурью и украшаем. Для украшения у меня вафельные розочки. Удачной Вам выпечки!
Кушать подано!
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