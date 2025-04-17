Куличи к Пасхе на кефире и молоке

1. Приготовим опару.

2. В теплом молоке (80 мл) растворяем 1 ст.л. сахара и дрожжи (1 ч.л.) Всыпаем в миску муку (2 ст.л.). Оставляем опару при комнатной температуре минут на 30 или до появления пенной шапочки.

3. Опара готова!

4. Ингредиенты для теста. Формочки для выпечки у меня 12*8 см.

5. Подготовим изюм и цукаты. Промываем изюм (50 г) и заливаем ромом (3 ст.л.). Если нет рома, залейте кагором или коньяком. Оставляем изюм в роме на то время пока подходит тесто. Затем перекладываем изюм в сито.

6. Если у вас слишком сухие цукаты (30 г) их можно отдельно залить теплой водой. Оставить минут на 10. Выкладываем цукаты и пропитанный ромом изюм в сито, чтобы убрать лишнюю жидкость.

7. Немного обсушенные изюм и цукаты обваливаем в муке. изюм и цукаты обваливаем в муке.

8. Приготовим тесто. Мягкое сливочное масло (40 г) смешиваем с сахаром (50 г) и ванильным сахаром (1 ч.л.). Если у Вас ванилин, то добавляем еще 1 ст.л. сахара.

9. Добавляем взбитое венчиком яйцо, соль, кефир (70 г) и опару. Перемешиваем и взбиваем венчиком.

10. В жидкую масляную смесь вмешиваем небольшими порциями просеянную муку (270-280 г). Вымешиваем тесто. Тесто должно быть не очень крутым и немного липнуть к рукам.

11. Переложить тесто в смазанную растительным маслом (0,5 ст.л.) миску. Закрыть пленкой или прозрачным пакетом, и оставить в тепле на 1 час или до увеличения в 2,5 раза.

12. Подошедшее тесто обминаем.

13. Добавляем изюм и цукаты и вмешиваем их в тесто.

14. Делим тесто на 2 части и немного подпыляем мукой.

15. Берем формочки для выпечки и смазываем сливочным маслом (или растительным). Выкладываем тесто на 1/3 объема формочки. Накрываем формочки легким полотенцем и ставим в теплое место для подъема теста в 2 раза.

16. Тесто после расстойки. Выпекаем куличи в разогретой до 180 С духовке до румяной корочки, минут 20-25.

17. Проверяйте готовность куличей сухой лучиной. Остужать куличи минут 10, вначале в бумажной формочке. А затем извлечь, накрыть полотенцем и остужать полностью.

18. Для оформления пасхальной выпечки приготовим глазурь. Взбиваем в стойкую пену охлажденный яичный белок с щепоткой лимонной кислоты. Затем добавляем сахарную пудру. Можно добавить немного сухого пищевого красителя. И для безопасности, уже взбитую глазурь, минуты 3-5 перемешивала на водяной бане. Смотрите видео.