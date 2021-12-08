Как мармелад: готовим варенье из айвы

айва нарезанная - 1 кг. (4 больших айвы - 1300 гр. )

сахар - 900-1000 гр.

отвар - 250 мл.

у меня получилось чуть больше 1 л. готового варенья

Рецепт приготовления

1 Айву моем, разрезаем, удаляем семена, очищаем от кожицы, нарезаем на небольшие кусочки или дольки.

2 В кастрюлю налить воду, примерно 2,5 литра, ставим на огонь и доводим до кипения.

В кипящую воду выкладываем айву.

Затем убавляем огонь.

Варим до того момента, когда айва станет немного мягкой в тоже время кусочки должны остаться целые, примерно 10-20 минут, время варки зависит от сорта айвы.

3 Шумовкой достать айву из отвара на сито.

4 Отвар не выливаем он очень полезный и вкусный на нем варим сироп.

5 В кастрюлю насыпаем сахар, добавляем отвар, ставим на огонь, перемешиваем и варим до закипания сиропа.

6 В кипящий сироп,выкладываем айву, варим на среднем огне.

Варенье будем варить в 2 приема, такой способ варки сохраняет целостность ягод и прозрачность сиропа.

Первый 15 минут на медленном огне, после закипания, с интервалом до полного остывания.

В момент закипания пенку снимаем шумовкой или ложкой.

7 Второй 30 минут, периодически снимаем пенку и помешиваем.

Чем дольше варенье варится, тем ярче приобретает красивый розовый цвет.

Выключаем огонь и даём полностью остыть.

8 Оставшееся варенье разложить по сухим чистым банкам, закрыть крышками.

Такое варенье прекрасно храниться при комнатной температуре.

Кушать подано!