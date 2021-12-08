Как мармелад: готовим варенье из айвы

Ингредиенты
айва нарезанная - 1 кг. (4 больших айвы - 1300 гр. )
сахар - 900-1000 гр.
отвар - 250 мл.
у меня получилось чуть больше 1 л. готового варенья
Рецепт приготовления
1 Айву моем, разрезаем, удаляем семена, очищаем от кожицы, нарезаем на небольшие кусочки или дольки.
2 В кастрюлю налить воду, примерно 2,5 литра, ставим на огонь и доводим до кипения.
В кипящую воду выкладываем айву.
Затем убавляем огонь.
Варим до того момента, когда айва станет немного мягкой в тоже время кусочки должны остаться целые, примерно 10-20 минут, время варки зависит от сорта айвы.
3 Шумовкой достать айву из отвара на сито.
4 Отвар не выливаем он очень полезный и вкусный на нем варим сироп.
5 В кастрюлю насыпаем сахар, добавляем отвар, ставим на огонь, перемешиваем и варим до закипания сиропа.
6 В кипящий сироп,выкладываем айву, варим на среднем огне.
Варенье будем варить в 2 приема, такой способ варки сохраняет целостность ягод и прозрачность сиропа.
Первый 15 минут на медленном огне, после закипания, с интервалом до полного остывания.
В момент закипания пенку снимаем шумовкой или ложкой.
7 Второй 30 минут, периодически снимаем пенку и помешиваем.
Чем дольше варенье варится, тем ярче приобретает красивый розовый цвет.
Выключаем огонь и даём полностью остыть.
8 Оставшееся варенье разложить по сухим чистым банкам, закрыть крышками.
Такое варенье прекрасно храниться при комнатной температуре.
Кушать подано!
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