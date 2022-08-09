Готовим мясные «гнезда» с сыром и грибами

Ингредиенты
- фарш (может быть любой) - 550 гр.
- шампиньоны - 250 гр.
- лук - 1 шт. (среднего размера)
- твердый сыр - 150 гр.
- зелень петрушки - 20 гр.
- помидор - 1 шт.
- сметана 20% - 5 ст.л.
- соль/перец
- подсолнечное масло для жарки
Рецепт приготовления
Грибы и половинку лука нарезать
пластинками(по желанию можно и кубиком).
Обжарить на подсолнечном масле до золотистости, посолить и поперчить по вкусу.
Вторую половинку лука измельчить (я делаю это с помощью блендера, лук не горчил ни разу) и добавить к фаршу.
Солим и перчим по вкусу, хорошо вымешиваем и выбиваем фарш руками.
Помидор нарезать на небольшие пластинки
Зелень петрушки мелко нарезать и соединить со сметаной.
Вымешать до однородности.
Подготовьте противень, застелив его фольгой или пергаментной бумагой.
Из фарша формируем шарики весом +-60 гр. выкладываем их на противень.
С помощью мокрой ложки формируем углубление в каждом мясном шарике.
В каждое углубление кладём 2-3 пластинки помидора и жареные грибы с луком.
Сверху добавить 1-1,5 ч.л. сметанного соуса на каждое «гнёздышко»и распределить его так, чтобы он спрятал грибы.
Засыпаем натертым твердым сыром и отправляем в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.
Время приготовления может немного отличаться в зависимости от духовки, поэтому ориентируемся на внешний вид.
Кушать подано!
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