Готовим мясные «гнезда» с сыром и грибами

Рецепт приготовления

Грибы и половинку лука нарезать

пластинками(по желанию можно и кубиком).

Обжарить на подсолнечном масле до золотистости, посолить и поперчить по вкусу.

Вторую половинку лука измельчить (я делаю это с помощью блендера, лук не горчил ни разу) и добавить к фаршу.

Солим и перчим по вкусу, хорошо вымешиваем и выбиваем фарш руками.

Помидор нарезать на небольшие пластинки

Зелень петрушки мелко нарезать и соединить со сметаной.

Вымешать до однородности.

Подготовьте противень, застелив его фольгой или пергаментной бумагой.

Из фарша формируем шарики весом +-60 гр. выкладываем их на противень.

С помощью мокрой ложки формируем углубление в каждом мясном шарике.

В каждое углубление кладём 2-3 пластинки помидора и жареные грибы с луком.

Сверху добавить 1-1,5 ч.л. сметанного соуса на каждое «гнёздышко»и распределить его так, чтобы он спрятал грибы.

Засыпаем натертым твердым сыром и отправляем в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

Время приготовления может немного отличаться в зависимости от духовки, поэтому ориентируемся на внешний вид.

Кушать подано!