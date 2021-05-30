Мороженое из банана за 1 минуту

Рецепт приготовления

Возьмите 100 г предварительно замороженного небольшими кусочками банана (используйте самый спелый и сладкий банан) и 100 г любых ягод (это может быть клубника), ягоды можно предварительно не замораживать.

Кладем все в блендер.

Добавляем 100 г сливок или жирного молока (также можно использовать йогурт).

Взбиваем все блендером, он должен быть мощным.

Это мороженое можно есть сразу. А можно положить в холодильник. Каждый час нужно доставать и перемешивать, чтобы не образовались кристаллы льда! Это очень важно! Сделать 3-5 перемешиваний каждый час до получения нужной консистенции.

Кушать подано!