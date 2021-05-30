Мороженое из банана за 1 минуту

Ингредиенты
- 100 гр. банана
- 100 гр. любых ягод
- 100 гр. сливок или жирного молока (также можно использовать йогурт)
Рецепт приготовления
Возьмите 100 г предварительно замороженного небольшими кусочками банана (используйте самый спелый и сладкий банан) и 100 г любых ягод (это может быть клубника), ягоды можно предварительно не замораживать.
Кладем все в блендер.
Добавляем 100 г сливок или жирного молока (также можно использовать йогурт).
Взбиваем все блендером, он должен быть мощным.
Это мороженое можно есть сразу. А можно положить в холодильник. Каждый час нужно доставать и перемешивать, чтобы не образовались кристаллы льда! Это очень важно! Сделать 3-5 перемешиваний каждый час до получения нужной консистенции.
Кушать подано!
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