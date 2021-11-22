Ленивые пирожки на кефире с яйцом и зеленым луком

Ингредиенты
- 1) тесто:
- 300-350 гр. пшеничной муки (тесто должно получиться достаточно густым, как на видео, при необходимости, добавляйте муку, доводя тесто до нужной густоты)
- 450 мл. кефира (40-45°c)
- 2 яйца (с1)
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
- 2) начинка:
- 3-4 варёных яйца
- большой пучок зеленого лука
- 3) + рафинированное растительное масло для жарки
Рецепт приготовления
Большой пучок зеленого лука мелко нарезаем.
3-4 яйца отвариваем вкрутую, чистим и нарезаем кубиками.
450 мл кефира нагреваем до тёплого состояния (приблизительно до 40-45°C) и выливаем в глубокую ёмкость.
Добавляем 2 яйца, по 1 ч.л. сахара и соли и перемешиваем венчиком.
Отдельно соединяем 300 гр. пшеничной муки с 0,5 ч.л. соды, перемешиваем и просеиваем через сито в жидкие ингредиенты.
Тщательно перемешиваем венчиком до получения однородного достаточно густого теста.
В получившееся тесто добавляем вареные яйца и зелёный лук. Перемешиваем до равномерного распределения. Тесто для ленивых пирожков готово!
Сковороду ставим на огонь, наливаем растительное масло и хорошо его разогреваем.
Набираем 1 ст.л. теста и кладём в разогретое растительное масло, стараясь придать продолговатую форму пирожка. Так выкладываем все остальные ленивые пирожки и обжариваем на огне чуть ниже среднего до золотистого цвета с двух сторон.
Выкладываем ленивые пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Можно наслаждаться вкуснейшими ленивыми пирожками с яйцом и зеленым луком. Вся семья будет довольна… даже дети, которые лук не любят! Очень доступный, быстрый и вкусный рецепт.
Кушать подано!
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