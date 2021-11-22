Четыре вкуса

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Ленивые пирожки на кефире с яйцом и зеленым луком

Фото к рецепту: Быстрые ленивые пирожки на кефире с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты

  • 1) тесто:
  • 300-350 гр. пшеничной муки (тесто должно получиться достаточно густым, как на видео, при необходимости, добавляйте муку, доводя тесто до нужной густоты)
  • 450 мл. кефира (40-45°c)
  • 2 яйца (с1)
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. соды
  • 2) начинка:
  • 3-4 варёных яйца
  • большой пучок зеленого лука
  • 3) + рафинированное растительное масло для жарки

Рецепт приготовления

Большой пучок зеленого лука мелко нарезаем.

3-4 яйца отвариваем вкрутую, чистим и нарезаем кубиками.

450 мл кефира нагреваем до тёплого состояния (приблизительно до 40-45°C) и выливаем в глубокую ёмкость.

Добавляем 2 яйца, по 1 ч.л. сахара и соли и перемешиваем венчиком.

Отдельно соединяем 300 гр. пшеничной муки с 0,5 ч.л. соды, перемешиваем и просеиваем через сито в жидкие ингредиенты.

Тщательно перемешиваем венчиком до получения однородного достаточно густого теста.

В получившееся тесто добавляем вареные яйца и зелёный лук. Перемешиваем до равномерного распределения. Тесто для ленивых пирожков готово!

Сковороду ставим на огонь, наливаем растительное масло и хорошо его разогреваем.

Набираем 1 ст.л. теста и кладём в разогретое растительное масло, стараясь придать продолговатую форму пирожка. Так выкладываем все остальные ленивые пирожки и обжариваем на огне чуть ниже среднего до золотистого цвета с двух сторон.

Выкладываем ленивые пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Можно наслаждаться вкуснейшими ленивыми пирожками с яйцом и зеленым луком. Вся семья будет довольна… даже дети, которые лук не любят! Очень доступный, быстрый и вкусный рецепт.

Кушать подано!

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