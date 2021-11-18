Готовим фасолевый салат-гарнир с оливками

Ингредиенты
- 200 гр. консервированной фасоли
- 1 отварная свекла
- 70 гр. зеленых оливок
- небольшой пучок зелени
- щепотка сушеного чабера ( в европе его называют фасолевый травой)
- оливковое масло для заправки
- соль, если потребуется
Рецепт приготовления
Свеклу нарезать небольшими кубиками, зеленые оливки - колечками, консервированную фасоль отбросить на дуршлаг и промыть, зелень мелко порубить, добавить немного чабера, заправить оливковым маслом.
Все ингредиенты тщательно перемешать и переложить в салатник.
Подавать холодным в качестве салата или теплым в качества гарнира.
Кушать подано!
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