Четыре вкуса

307 375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Готовим фасолевый салат-гарнир с оливками

Фото к рецепту: Сытный фасолевый салат-гарнир с оливками

Ингредиенты

  • 200 гр. консервированной фасоли
  • 1 отварная свекла
  • 70 гр. зеленых оливок
  • небольшой пучок зелени
  • щепотка сушеного чабера ( в европе его называют фасолевый травой)
  • оливковое масло для заправки
  • соль, если потребуется

Рецепт приготовления

Свеклу нарезать небольшими кубиками, зеленые оливки - колечками, консервированную фасоль отбросить на дуршлаг и промыть, зелень мелко порубить, добавить немного чабера, заправить оливковым маслом.

Все ингредиенты тщательно перемешать и переложить в салатник.

Подавать холодным в качестве салата или теплым в качества гарнира.

Кушать подано!

Фото рецепта

Сытный фасолевый салат-гарнир с оливками: фото шаг 1Сытный фасолевый салат-гарнир с оливками: фото шаг 2
Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх