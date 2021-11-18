Готовим фасолевый салат-гарнир с оливками

Рецепт приготовления

Свеклу нарезать небольшими кубиками, зеленые оливки - колечками, консервированную фасоль отбросить на дуршлаг и промыть, зелень мелко порубить, добавить немного чабера, заправить оливковым маслом.

Все ингредиенты тщательно перемешать и переложить в салатник.

Подавать холодным в качестве салата или теплым в качества гарнира.

Кушать подано!