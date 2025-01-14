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Четыре вкуса

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Рецепт рулета из свиной рульки

Фото к рецепту: Рулет из свиной рульки

Ингредиенты

  • рулька свиная - 1 шт.
  • чеснок - 6 зубчиков.
  • соль - 1 ч.л.
  • приправа для мяса - 1 ч.л.
  • семена горчицы - 2 ч.л.
  • аскорбиновая кислота - 1 таблетка

Рецепт приготовления

Рульку помыть и зачистить.

Разрезать, удалить кость ( аккуратно, чтобы не повредить шкуру), отделить шкуру от мякоти.

Шкуру и мясо отбить.

Чеснок измельчить добавить соль, частью этой смеси натереть шкуру.

Во вторую часть добавить приправу, зерна горчицы, аскорбинку ( раздавить ложкой), эту смесь добавить в мясо и хорошо смешать с мясом.

Аскорбиновая кислота нужна, для придания мясу лучшего цвета.

Мясо равномерно распределить по шкуре и свернуть в рулет.

Рулет хорошо закрепить нитью, а затем плотно завернуть в пищевую пленку.

Варить рулет в воде 4 часа на очень медленном огне.

Рулет остудить и нарезать на порционные куски.

Кушать подано!

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