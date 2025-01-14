Рецепт рулета из свиной рульки

Ингредиенты
- рулька свиная - 1 шт.
- чеснок - 6 зубчиков.
- соль - 1 ч.л.
- приправа для мяса - 1 ч.л.
- семена горчицы - 2 ч.л.
- аскорбиновая кислота - 1 таблетка
Рецепт приготовления
Рульку помыть и зачистить.
Разрезать, удалить кость ( аккуратно, чтобы не повредить шкуру), отделить шкуру от мякоти.
Шкуру и мясо отбить.
Чеснок измельчить добавить соль, частью этой смеси натереть шкуру.
Во вторую часть добавить приправу, зерна горчицы, аскорбинку ( раздавить ложкой), эту смесь добавить в мясо и хорошо смешать с мясом.
Аскорбиновая кислота нужна, для придания мясу лучшего цвета.
Мясо равномерно распределить по шкуре и свернуть в рулет.
Рулет хорошо закрепить нитью, а затем плотно завернуть в пищевую пленку.
Варить рулет в воде 4 часа на очень медленном огне.
Рулет остудить и нарезать на порционные куски.
Кушать подано!
Свежие комментарии