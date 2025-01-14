Рецепт рулета из свиной рульки

Рульку помыть и зачистить.

Разрезать, удалить кость ( аккуратно, чтобы не повредить шкуру), отделить шкуру от мякоти.

Шкуру и мясо отбить.

Чеснок измельчить добавить соль, частью этой смеси натереть шкуру.

Во вторую часть добавить приправу, зерна горчицы, аскорбинку ( раздавить ложкой), эту смесь добавить в мясо и хорошо смешать с мясом.

Аскорбиновая кислота нужна, для придания мясу лучшего цвета.

Мясо равномерно распределить по шкуре и свернуть в рулет.

Рулет хорошо закрепить нитью, а затем плотно завернуть в пищевую пленку.

Варить рулет в воде 4 часа на очень медленном огне.

Рулет остудить и нарезать на порционные куски.

Кушать подано!