Четыре вкуса

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Вкусые куриные наггетсы в духовке

Фото к рецепту: Куриные наггетсы в духовке

Ингредиенты

  • куриное филе (1 шт)
  • куриное яйцо 2 шт.
  • мука 2 ст.л.
  • панировочные сухари (если нет готовых, можно использовать измельченные чипсы или кукурузные хлопья)
  • соль
  • приправа для курицы, перец, паприка

Рецепт приготовления

✔️ Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, не более 5 см длинной.

✔️ В тарелке взбиваем 2 яйца.

✔️ К муке добавляем соль и специи.

✔️ Каждый кусочек филе обваливаем сначала в муке, затем обмакиваем в яичную смесь и затем обваливаем в панировочных сухарях (если нет готовых, можно использовать измельченные чипсы или кукурузные хлопья). Выкладываем на противень, застланный пергаментной бумагой или фольгой. Выпекаем при 180 градусах 20 минут.

Кушать подано!

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