Вкусые куриные наггетсы в духовке

Ингредиенты
- куриное филе (1 шт)
- куриное яйцо 2 шт.
- мука 2 ст.л.
- панировочные сухари (если нет готовых, можно использовать измельченные чипсы или кукурузные хлопья)
- соль
- приправа для курицы, перец, паприка
Рецепт приготовления
✔️ Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, не более 5 см длинной.
✔️ В тарелке взбиваем 2 яйца.
✔️ К муке добавляем соль и специи.
✔️ Каждый кусочек филе обваливаем сначала в муке, затем обмакиваем в яичную смесь и затем обваливаем в панировочных сухарях (если нет готовых, можно использовать измельченные чипсы или кукурузные хлопья). Выкладываем на противень, застланный пергаментной бумагой или фольгой. Выпекаем при 180 градусах 20 минут.
Кушать подано!
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