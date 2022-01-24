Вкусые куриные наггетсы в духовке

Рецепт приготовления

✔️ Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, не более 5 см длинной.

✔️ В тарелке взбиваем 2 яйца.

✔️ К муке добавляем соль и специи.

✔️ Каждый кусочек филе обваливаем сначала в муке, затем обмакиваем в яичную смесь и затем обваливаем в панировочных сухарях (если нет готовых, можно использовать измельченные чипсы или кукурузные хлопья). Выкладываем на противень, застланный пергаментной бумагой или фольгой. Выпекаем при 180 градусах 20 минут.

Кушать подано!