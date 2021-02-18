Картошка в горшочках с мясом

Ингредиенты
мясо - 400 гр.
картофель - 6-7 шт.
морковь - 1 шт.
пастернак - 1/2 шт.
корневой сельдерей - 1/4 шт.
чеснок - 3-4 зубчика
твердый сыр - 150 гр.
специи, соль
Пошаговый рецепт приготовления
Нарезать мясо и картофель, натереть корни. Все перемешать, посолить, поперчить и выложить в кастрюли, стенки которых предварительно смазаны растительным маслом. Добавьте воды и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем достать, посыпать сверху тертым твердым сыром и запекать в духовке еще 5-10 минут.
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