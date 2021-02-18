Картошка в горшочках с мясом

Ингредиенты

мясо - 400 гр.

картофель - 6-7 шт.

морковь - 1 шт.

пастернак - 1/2 шт.

корневой сельдерей - 1/4 шт.

чеснок - 3-4 зубчика

твердый сыр - 150 гр.

специи, соль

Пошаговый рецепт приготовления

Нарезать мясо и картофель, натереть корни. Все перемешать, посолить, поперчить и выложить в кастрюли, стенки которых предварительно смазаны растительным маслом. Добавьте воды и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем достать, посыпать сверху тертым твердым сыром и запекать в духовке еще 5-10 минут.



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