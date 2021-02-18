Четыре вкуса

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Картошка в горшочках с мясом

Фото к рецепту: Картошка в горшочках с мясом

Ингредиенты 

мясо - 400 гр. 
картофель - 6-7 шт. 
морковь - 1 шт. 
пастернак - 1/2 шт. 
корневой сельдерей - 1/4 шт. 
чеснок - 3-4 зубчика 
твердый сыр - 150 гр. 
специи, соль 

Пошаговый рецепт приготовления 

Нарезать мясо и картофель, натереть корни. Все перемешать, посолить, поперчить и выложить в кастрюли, стенки которых предварительно смазаны растительным маслом. Добавьте воды и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем достать, посыпать сверху тертым твердым сыром и запекать в духовке еще 5-10 минут. 
 

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