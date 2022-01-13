Рецепт салата с яйцами, овощами и свининой

Ингредиенты
- свинина – 300 гр.
- яйца – 3 шт.
- картофель – 3 шт.
- помидоры – 3 шт.
- огурцы соленые – 3 шт.
- майонез – 80 гр.
- соль
- черный молотый перец
Hецепт приготовления
Свинину отварить до готовности, дать остыть. Яйца и картофель отварить, остудить и почистить. Свинину порезать мелким кубиков и уложить в салатник первым слоем, посолить, приправить черным перцем и нанести майонезную сеточку.
Второй слой – картофельный. Картофель потрем на крупной терке, сверху нанесем майонезную сеточку.
Третьим слоем выкладываем соленые или маринованные огурцы. Порежем их мелким кубиком и отожмем от лишней жидкости. Четвертый слой – яичный – яйца потрем на крупной терке, выложим на огурцы, уплотним ложкой и нанесем майонезную сеточку.
Последний пятый слой – помидорный. Помидоры порежем мелким кубиком, посолим. Отправим салат в холодильник пропитаться и настоятся на 30 минут, после чего наслаждаемся его безупречным вкусом. Слоеный салат со свининой, яйцами и овощами готов!
Кушать подано!
Свежие комментарии