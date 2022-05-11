Рецепт борща-свекольника на кефире с куриными яйцами

Ингредиенты

свекла 1 шт.

огурец 1 шт.

куриные яйца 2 шт.

картофель 2 шт.

зелень 300 гр. (лук, петрушка, укроп)

чеснок 2 зуб.

минеральная вода 500 мл.

кефир 600 мл.

черный перец

соль

Натираем в глубокую тарелку на крупной терке один средний огурец и две очищенные картошки, которую предварительно отвариваем в мундирах без добавления в воду соли.

Натираем в общую тарелку на крупной терке два предварительно сваренных вкрутую куриных яйца и одну отваренную среднюю свеклу, затем на мелкой терке натираем в тарелку два зубчика чеснока, который можно по вкусу и желанию заменить хреном.

Берем триста граммов зеленого лука и петрушки с укропом, после чего мелко нарезаем и шинкуем зелень ножом, затем выкладываем нарезанную зелень и натертые ранее овощи с куриными яйцами в объемную миску.

Подготавливаем заливку для супа из шестисот миллилитров кефира и пятисот миллилитров минеральной воды, которую затем выливаем в общую миску, после чего добавляем в миску с холодным овощным супом по вкусу соль, молотый черный перец и перемешиваем между собой все ингредиенты.

Приготовленный на скорую руку холодный свекольник с куриными яйцами разливаем по порционным тарелкам, добавляем по вкусу сметану и подаем к столу.

Кушать подано!