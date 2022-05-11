Рецепт борща-свекольника на кефире с куриными яйцами

Ингредиенты
свекла 1 шт.
огурец 1 шт.
куриные яйца 2 шт.
картофель 2 шт.
зелень 300 гр. (лук, петрушка, укроп)
чеснок 2 зуб.
минеральная вода 500 мл.
кефир 600 мл.
черный перец
соль
Рецепт приготовления
Натираем в глубокую тарелку на крупной терке один средний огурец и две очищенные картошки, которую предварительно отвариваем в мундирах без добавления в воду соли.
Натираем в общую тарелку на крупной терке два предварительно сваренных вкрутую куриных яйца и одну отваренную среднюю свеклу, затем на мелкой терке натираем в тарелку два зубчика чеснока, который можно по вкусу и желанию заменить хреном.
Берем триста граммов зеленого лука и петрушки с укропом, после чего мелко нарезаем и шинкуем зелень ножом, затем выкладываем нарезанную зелень и натертые ранее овощи с куриными яйцами в объемную миску.
Подготавливаем заливку для супа из шестисот миллилитров кефира и пятисот миллилитров минеральной воды, которую затем выливаем в общую миску, после чего добавляем в миску с холодным овощным супом по вкусу соль, молотый черный перец и перемешиваем между собой все ингредиенты.
Приготовленный на скорую руку холодный свекольник с куриными яйцами разливаем по порционным тарелкам, добавляем по вкусу сметану и подаем к столу.
Кушать подано!
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