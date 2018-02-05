Омлет со шпинатом и сулугуни

Начните утро с традиционного грузинского завтрака. Простые ингредиенты, минимум времени и в результате вкусный омлет — то что надо для хорошего начала дня.
Рецепт грузинского завтрака от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа.
Ингредиенты
- Шпинат 50 г
- Масло (растительное) 10 г
- Лук (репчатый) 30 г
- Яйца 2 шт.
- Чеснок 3 г
- Сыр (сулугуни) 20 г
- Кинза 5 г
- Петрушка 5 г
- Соль (сванская) 1 щепотка
- Нарежьте на кубики репчатый лук.
- Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарьте до полуготовности на сковороде.
- Очистите и хорошо промойте шпинат.
- Поджаренную смесь из лука и чеснока ещё обжарьте со шпинатом в течение 1-2 минут.
- Когда шпинат будет немного обжарен, посыпьте всё сванской солью.
- Сверху залейте слегка взбитыми яйцами и ещё раз посолите.
- Добавьте нарезанный на кубики сыр сулугуни и накройте сковородку крышкой, чтобы сыр расплавился. Приятного аппетита!
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