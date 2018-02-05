Четыре вкуса

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Омлет со шпинатом и сулугуни

Начните утро с традиционного грузинского завтрака. Простые ингредиенты, минимум времени и в результате вкусный омлет — то что надо для хорошего начала дня.

Рецепт грузинского завтрака от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа.
Изображение рецепта Омлет со шпинатом и сулугуни

Ингредиенты

  • Шпинат 50 г
  • Масло (растительное) 10 г
  • Лук (репчатый) 30 г
  • Яйца 2 шт.
  • Чеснок 3 г
  • Сыр (сулугуни) 20 г
  • Кинза 5 г
  • Петрушка 5 г
  • Соль (сванская) 1 щепотка
  1. Нарежьте на кубики репчатый лук.
  2. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарьте до полуготовности на сковороде.
  3. Очистите и хорошо промойте шпинат.
  4. Поджаренную смесь из лука и чеснока ещё обжарьте со шпинатом в течение 1-2 минут.
  5. Когда шпинат будет немного обжарен, посыпьте всё сванской солью.
  6. Сверху залейте слегка взбитыми яйцами и ещё раз посолите.
  7. Добавьте нарезанный на кубики сыр сулугуни и накройте сковородку крышкой, чтобы сыр расплавился. Приятного аппетита!
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