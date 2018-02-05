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Что приготовить из адыгейского сыра

Источник: pexels.com

Адыгейский сыр — мягкий творожной сыр, слегка солоноватый, который относится к рассольным сырам. Родственники сыра адыгейского — сыры рикотта, брынза, фета/ Приготовить с сыром адыгейским можно множество вкусных блюд: сырники, пироги, запеканки, вареники, салаты, пирожки, сырные соусы и многое другое.

В этой статье мы подобрали несколько рецептов блюд с адыгейским сыром, а именно сырники, зразы, запеканку и салат.

Как приготовить соленые сырники из адыгейского сыра — пошаговый рецепт

Наверное, хотя бы раз в жизни вы пробовали сырники из творога, и даже готовили сырники из творога самостоятельно. В этой статье мы хотим рассказать, как готовить соленые сырники с сыром адыгейским. Для этого блюда вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 350 граммов адыгейского сыра
  • 250 граммов брынзы
  • 1-1,5 чашки кипяченой воды
  • 300-350 граммов кукурузной муки (если не найдете кукурузную, возьмите обычную)
  • Мелко порубленная зелень — по желанию
  • Растительное масло для жарки

Возьмите три глубокие тарелки: в первой перемешайте муку с водой, во второй разомните сыр адыгейский, в третьей разомните брынзу. Соедините содержимое трех тарелок и хорошо перемешайте, добавляя при необходимости воду. Добавьте мелко порубленную зелень (по желанию), снова хорошо перемешайте тесто.

Солить тесто не нужно, так как сыр адыгейский и брынза — соленые сыры. Из теста сформируйте руками сырники и поджарьте сырники на сковороде с растительным маслом. Соленые сырники с адыгейским сыром готовы! Приятного аппетита!

Что приготовить из адыгейского сыра

Как приготовить с адыгейским сыром зразы — рецепт для вегетарианцев

  • 1 килограмм картофеля
  • 1 средняя морковь
  • 200 граммов адыгейского сыра
  • 70 граммов жирных сливок или сливочного масла
  • Соль, черный перец, перец чили и другие специи по вкусу
  • Зелень
  • Немного муки

Для этого рецепта первое, что нужно сделать — это отварить и охладить картофель в мундире, снять с него шкурку и сделать пюре (можно с помощью блендера). Морковь нужно натереть на мелкой терке, а сыр адыгейский раскрошить. Зелень измельчите. На сковороде с растительным маслом поджарьте морковь, потом добавьте сыр, соль, приправы и все протушите около 7 минут. В конце добавьте сливки или сливочное масло и зелень — ваша начинка для зраз готова. Начинку немного охладите. В картофельное пюре добавьте немного муки, чтобы из картофельной массы можно было делать зразы. Теперь сформируйте из картофельного пюре лепешку, положите в середину начинку и заверните лепешку. Готовый зраз обваляйте в муке. Зразы обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Зразы с адыгейским сыром готовы! Подавать их можно со сметаной, турецким йогуртом или приготовить соус самостоятельно. Приятного аппетита!

Как приготовить картофельную запеканку с адыгейским сыром — очень простой и вкусный рецепт

Рецептов запеканок существует огромное количество. Мы уже писали о том, как готовить киш, зити, лазанью, кассероль. В этой статье предлагаем вам рецепт овощной запеканки с картофелем и адыгейским сыром. Очень просто и вкусно! Вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 1 килограмм картофеля
  • 300 граммов сыра адыгейского
  • 100 граммов любого твердого сыра (голландского, сметанкового, мааздамера и др.) — по желанию
  • 350 граммов сметаны
  • 2 зубчика чеснока
  • Зелень по вкусу
  • Соль, перец, куркума, другие приправы по вкусу
  • 1 столовая ложка растительного масла

Картофель очистите от кожуры и нарежьте кружечками. Разделите картошку на три части (должно получиться три слоя запеканки). В сметану добавьте куркуму и перемешайте, чтобы сметана приобрела желтый цвет. Возьмите кассероль или глубокую форму для запекания, смажьте ее маслом и выложите первый слой картофеля. Посыпьте зеленью и измельченным чесноком, добавьте треть сметаны и треть адыгейского сыра. Сделайте еще два таких слоя. В конце (по желанию) можно посыпать запеканку твердым тертым сыром. Духовку разогрейте до 190 градусов. Накройте запеканку фольгой и запекайте в духовке 35 минут, потом снимите фольгу и запекайте еще 15 минут. Картофельная запеканка готова!

Что приготовить из адыгейского сыра

Как приготовить салат с адыгейским сыром — простой и сытный рецепт

Каждая хозяйка знает и умеет готовить хотя бы с десяток различных салатов. Сегодня мы предлагаем вам попробовать еще один салат — очень простой и с доступными ингредиентами, при этом чрезвычайно вкусный и сытный. Для этого салата вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 100 граммов адыгейского сыра
  • 4 больших отваренных картошки в мундирах, очищенной от кожуры
  • 2 чайных ложки кокосовой стружки
  • Для заправки — полчашки сметаны или йогурта «Турецкий»
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Зелень по желанию

Картофель и сыр нарежьте мелкими кубиками. Перемешайте в глубокой тарелке картофель, сыр и кокосовую стружку. Посолите и поперчите. Добавьте заправку (сметану или йогурт «Турецкий») и хорошо перемешайте. В конце можно украсить салат зеленью. Салат можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Что приготовить из адыгейского сыра

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