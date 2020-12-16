Курица с грибами и с сухофруктами

1. Продукты для приготовления.

2. Рис отвариваем до полуготовности.

Курагу и чернослив заливаем горячей водой, даем время фруктам пропарится.

3. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретом растительном масле до прозрачности.

4. Филе курицы нарезаем брусочками, смешиваем с приправой, прессованным чесноком и добавляем к луку, обжариваем.

5. Грибы нарезаем небольшими пластинами и добавляем в сковороду, продолжаем обжаривать.

6. Сливу (сухофрукт) нарезаем соломкой.

Сливовый сухофрукт можно заменить на другой кислый сухофрукт.

7. Кладем сливовый сухофрукт в сковороду.

Добавляем сливки, пробуем на соль, перец, перемешиваем и тушим под крышкой до готовности.

8. Чернослив и курагу нарезаем дольками и обжариваем на сливочном масле до мягкости.

Добавляем вино, перемешиваем.

9. Выкладываем рис, солим и перемешиваем.

10. Накрываем крышкой и томим на медленном огне до готовности риса.

11. Перекладываем мясное и рисовое блюдо в теплые миски и подаем.

Приятного аппетита!