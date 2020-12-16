Четыре вкуса

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Курица с грибами и с сухофруктами

Фото к рецепту: Курица с грибами и с сухофруктами

Ингредиенты

  • для курицы
  • грудка куриная — 300 гр.
  • шампиньоны — 100 гр.
  • лук репчатый — 150 гр.
  • сливки (10%) — 100 мл.
  • приправа (для курицы)
  • чеснок — 1 зуб.
  • масло растительное
  • слива (сухофрукт или др. кислый сухофрукт) — 1 ст.л.
  • соль
  • перец черный
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  • для риса
  • рис — 0,5 ст.
  • чернослив (сухофрукт) — 50 гр.
  • курага (сухофрукт) — 50 гр.
  • масло сливочное — 20 гр.
  • вино красное полусладкое — 80 мл.
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

1. Продукты для приготовления.

2. Рис отвариваем до полуготовности.

Курагу и чернослив заливаем горячей водой, даем время фруктам пропарится.

3. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретом растительном масле до прозрачности.

4. Филе курицы нарезаем брусочками, смешиваем с приправой, прессованным чесноком и добавляем к луку, обжариваем.

5. Грибы нарезаем небольшими пластинами и добавляем в сковороду, продолжаем обжаривать.

6. Сливу (сухофрукт) нарезаем соломкой.

Сливовый сухофрукт можно заменить на другой кислый сухофрукт.

7. Кладем сливовый сухофрукт в сковороду.

Добавляем сливки, пробуем на соль, перец, перемешиваем и тушим под крышкой до готовности.

8. Чернослив и курагу нарезаем дольками и обжариваем на сливочном масле до мягкости.

Добавляем вино, перемешиваем.

9. Выкладываем рис, солим и перемешиваем.

10. Накрываем крышкой и томим на медленном огне до готовности риса.

11. Перекладываем мясное и рисовое блюдо в теплые миски и подаем.

Приятного аппетита!

Пошаговые фото рецепта

Курица с грибами и с сухофруктами: фото шаг 1Курица с грибами и с сухофруктами: фото шаг 2Курица с грибами и с сухофруктами: фото шаг 3Курица с грибами и с сухофруктами: фото шаг 4Курица с грибами и с сухофруктами: фото шаг 5Курица с грибами и с сухофруктами: фото шаг 6Курица с грибами и с сухофруктами: фото шаг 7Курица с грибами и с сухофруктами: фото шаг 8Курица с грибами и с сухофруктами: фото шаг 9

Дополнительная информация

Очень ароматное и сочное куриное мясо. А на гарнир томленый рис, приготовленный с курагой, черносливом и с добавлением вина.
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Курица с грибами и с сухофруктами

Курица с грибами и с сухофруктами

Курица с грибами и с сухофруктами

Курица с грибами и с сухофруктами

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