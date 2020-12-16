Курица с грибами и с сухофруктами

Ингредиенты
- для курицы
- грудка куриная — 300 гр.
- шампиньоны — 100 гр.
- лук репчатый — 150 гр.
- сливки (10%) — 100 мл.
- приправа (для курицы)
- чеснок — 1 зуб.
- масло растительное
- слива (сухофрукт или др. кислый сухофрукт) — 1 ст.л.
- соль
- перец черный
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- для риса
- рис — 0,5 ст.
- чернослив (сухофрукт) — 50 гр.
- курага (сухофрукт) — 50 гр.
- масло сливочное — 20 гр.
- вино красное полусладкое — 80 мл.
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
1. Продукты для приготовления.
2. Рис отвариваем до полуготовности.
Курагу и чернослив заливаем горячей водой, даем время фруктам пропарится.
3. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретом растительном масле до прозрачности.
4. Филе курицы нарезаем брусочками, смешиваем с приправой, прессованным чесноком и добавляем к луку, обжариваем.
5. Грибы нарезаем небольшими пластинами и добавляем в сковороду, продолжаем обжаривать.
6. Сливу (сухофрукт) нарезаем соломкой.
Сливовый сухофрукт можно заменить на другой кислый сухофрукт.
7. Кладем сливовый сухофрукт в сковороду.
Добавляем сливки, пробуем на соль, перец, перемешиваем и тушим под крышкой до готовности.
8. Чернослив и курагу нарезаем дольками и обжариваем на сливочном масле до мягкости.
Добавляем вино, перемешиваем.
9. Выкладываем рис, солим и перемешиваем.
10. Накрываем крышкой и томим на медленном огне до готовности риса.
11. Перекладываем мясное и рисовое блюдо в теплые миски и подаем.
Приятного аппетита!
Дополнительная информация
Очень ароматное и сочное куриное мясо. А на гарнир томленый рис, приготовленный с курагой, черносливом и с добавлением вина.
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