Подборка поразительных королевских свадебных тортов

Королевские свадьбы издавна славились своей роскошью и экстравагантностью – например, церемония венчания британского принца Гарри и Меган Маркл обойдется, по мнению знатоков, в 45 миллионов долларов – и торты не являются исключением. Испеченные трудолюбивыми бригадами лучших шеф-поваров и кондитеров, они порой сооружаются из многочисленных слоев весом в сотни килограммов, украшаются изысканными цветами и нежными завитками глазури.

Даже подставки для их демонстрации нередко являются самостоятельными шедеврами мастерства.

Тем, кого увлекло зрелище самых роскошных королевских свадебных платьев в мире, наверняка понравится захватывающее знакомство с 12 самыми невероятными свадебными тортами.



Свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы, высотой полтора метра и весом более ста килограммов. Это чудо кондитерского искусства было безжалостно съедено благородными гостями 29 июля 1981 года

Торт для церемонии бракосочетания королевы Елизаветы и принца Филиппа, состоявшейся в 1947 году весил 226 килограммов, а его высота составляла почти три метра. Чтобы испечь это гигантское угощение потребовалось две недели



Два констебля охраняют официальный свадебный торт королевы Елизаветы и принца Филиппа, 16 ноября 1947 года

К торжествам по случаю бракосочетания принца Уильяма и Кейт Мидлтон был изготовлен не столь внушительный, но не менее изысканный торт.



Королевский кондитер Фиона Кэрнс позирует для фотографии рядом со свадебным тортом, который она и ее команда сделали для принца Уильяма и его жены Кэтрин, герцогини Кембриджской, 29 апреля 2011 года

К свадьбе принца Джоэла Давита Маконнена, потомка последнего императора Эфиопии Хайле Селассие и американки Арианы Остин был испечен торт в шесть этажей.



Принц Джоэль Давит Маконнен Хайле Селассие и принцесса Ариана Маконнен запечатлены в момент поцелуя, нежность которого усилена изысканным вкусом торта, 9 сентября 2017 года

А у норвежских крон-принца Хаакона и крон-принцессы Метте-Марит торт был семиэтажный, еще выше, чем у эфиопских «конкурентов».



Крон-принц Хаакон Норвежский и его новая жена крон-принцесса Метте-Марит готовятся отведать кусочек свадебного торта во время торжественного приема в королевском дворце в Осло, 25 августа 2001 года

Свадебный торт принца Монако Альберта и принцессы Шарлин был увенчан рогом изобилия, а также украшен цветами и взрывами звезд.



Принц Альберт II и принцесса Шарлин режут свадебный торт во время религиозной церемонии королевского бракосочетания в главном дворе дворца в Монако, 2 июля 2011 года

Королевские особы не могут отказать себе в удовольствии рассечь свадебный торт саблей, с которой некогда шли в бой их славные предки.



Наследный принц Иордании Хамзе бин Хуссейн и его невеста принцесса Нур разрезают свадебный торт в ходе торжественного ужина в порту Акаба в Красном море, ночь 28 мая 2004 года

Безусловно, такие моменты придают особый шарм торжественной церемонии и остаются в истории династии.



Принцесса Максима и наследный принц Нидерландов Виллем-Александр готовятся разрезать свой свадебный торт в королевском дворце в Амстердаме вечером 2 февраля 2002 года. Около 1750 гостей присутствовали на церемонии бракосочетания сына королевы Беатрикс в 600-летней церкви Ньиве Керк. Любопытно, как они поделили торт на такое количество частей, не правда ли?

Рядом с их блистательными высочествами даже такому съедобному шедевру явно не достает великолепия.



Иорданский принц Рашид бен Эль-Хасан и его невеста принцесса Зейна режут свадебный торт во Дворце Бассман в Аммане, 22 июня 2011 года

Лучшие мастера-кондитеры страны вместе с монаршей четой присутствуют при разрезании торта, разумеется, с помощью специального церемониального оружия.



Крон-принцесса Швеции Виктория и принц Даниэль герцог Вастерготланд и их свадебный торт во время банкета в королевском дворце в Стокгольме, 19 июня 2010 года

Даже постамент под торт может быть самостоятельным произведением искусства.



Шведская принцесса Софья и принц Карл Филипп режут свой свадебный торт в королевском дворце в Стокгольме, 13 июня 2015 года

Хочется надеяться, что на вкус этот торт не менее прекрасен, чем на вид



Норвежская принцесса Марта-Луиза и ее муж Ари Бэн пробуют первый ломтик свадебного торта, 24 мая 2002 года