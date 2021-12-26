Рецепт тушеной свинины в вине

свиной окорок - 900 гр.

лук порей - 180 гр.

морковь - 150 гр.

лук репчатый - 150 гр.

чеснок - 20 гр.

тимьян сушеный - 1 ч.л.

корица - небольшая палочка - 1 шт.

лавровый лист - 2 шт.

красное сухое столовое вино - 150 мл.

вода - 200 мл.

растительное масло для обжаривания

Рецепт приготовления

Свиной окорок нарезаем произвольными чуть больше среднего кусочками.

Обжариваем до золотистой корочки на сковороде и перекладываем в отдельную ёмкость.

В этой же сковороде сразу обжариваем нарезанный полукольцами репчатый лук до мягкого состояния.

Добавляем нарезанный пластинками чеснок и продолжаем обжаривать 30-40 секунд.

Добавляем морковь нарезанную на плоские четвертинки.

Обжариваем до мягкого состояния и добавляем репчатый лук нарезанный кольцами. Обжариваем 3-4 минуты.

Возвращаем обратно в сковороду мясо, добавляем вино и после того как оно закипит, тушим примерно 3 минуты.

Добавляем по вкусу соль, лавровые листы, сушеный тимьян, палочку корицы и воду.

Доводим до кипения, конечно же перемешивая.

После того как закипит, убавляем огонь на минимум и томим, периодически перемешивая, примерно 1 час.

Кушать подано!