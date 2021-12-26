Рецепт тушеной свинины в вине

Ингредиенты
свиной окорок - 900 гр.
лук порей - 180 гр.
морковь - 150 гр.
лук репчатый - 150 гр.
чеснок - 20 гр.
тимьян сушеный - 1 ч.л.
корица - небольшая палочка - 1 шт.
лавровый лист - 2 шт.
красное сухое столовое вино - 150 мл.
вода - 200 мл.
растительное масло для обжаривания
Рецепт приготовления
Свиной окорок нарезаем произвольными чуть больше среднего кусочками.
Обжариваем до золотистой корочки на сковороде и перекладываем в отдельную ёмкость.
В этой же сковороде сразу обжариваем нарезанный полукольцами репчатый лук до мягкого состояния.
Добавляем нарезанный пластинками чеснок и продолжаем обжаривать 30-40 секунд.
Добавляем морковь нарезанную на плоские четвертинки.
Обжариваем до мягкого состояния и добавляем репчатый лук нарезанный кольцами. Обжариваем 3-4 минуты.
Возвращаем обратно в сковороду мясо, добавляем вино и после того как оно закипит, тушим примерно 3 минуты.
Добавляем по вкусу соль, лавровые листы, сушеный тимьян, палочку корицы и воду.
Доводим до кипения, конечно же перемешивая.
После того как закипит, убавляем огонь на минимум и томим, периодически перемешивая, примерно 1 час.
Кушать подано!
Свежие комментарии