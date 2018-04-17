Что полезнее: смузи или сок

Тут всё просто: металлические ножи измельчают ингредиенты до гладкой структуры. Хотя бывает и такое, что смузи не всегда приятно пить — остаётся большое число волокон в напитке. Но это, конечно, зависит от качества ножей и скорости их вращения. Однако если использовать мощные высокоскоростные блендеры (скорость вращения лезвий — 40 000—45 000 оборотов в минуту), эта проблема не возникнет: при такой скорости получается идеальная однородная текстура без комочков.

Как во время отжима сока, так и в процессе пюрезации происходит окисление — химический процесс, во время которого соединения в составе фруктов и овощей контактируют с кислородом. Это приводит к распаду соединений. Самый простой и наглядный пример окисления: откусите или разрежьте яблоко и оставьте его лежать на столе, буквально через несколько минут оно потемнеет — из-за окисления полифенолов (а не из-за железа, как многие привыкли считать) и, как следствие, образования хинонов.

Чтобы сократить период окисления, выпивайте смузи сразу после приготовления.

Но в отличие от отжима соков пюрезация сохраняет клетчатку и все другие полезные вещества, которые содержались в цельных продуктах. По сути, человек ест тот же банан или грушу, брокколи или сельдерей, миндаль или кокосовую мякоть, только в жидком или суперизмельчённом виде.