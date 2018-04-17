Что полезнее: смузи или сок

Как часто вы пьёте соки? А смузи? Хотите знать, что из этого полезнее? Вместе с диетологом разбираемся, чем отличается процесс отжима сока и пюрезации, и выясняем свойства свежевыжатого сока и смузи.
Смузи
Что происходит во время пюрезации пищи
Как во время отжима сока, так и в процессе пюрезации происходит окисление — химический процесс, во время которого соединения в составе фруктов и овощей контактируют с кислородом. Это приводит к распаду соединений. Самый простой и наглядный пример окисления: откусите или разрежьте яблоко и оставьте его лежать на столе, буквально через несколько минут оно потемнеет — из-за окисления полифенолов (а не из-за железа, как многие привыкли считать) и, как следствие, образования хинонов.Чтобы сократить период окисления, выпивайте смузи сразу после приготовления.
Но в отличие от отжима соков пюрезация сохраняет клетчатку и все другие полезные вещества, которые содержались в цельных продуктах. По сути, человек ест тот же банан или грушу, брокколи или сельдерей, миндаль или кокосовую мякоть, только в жидком или суперизмельчённом виде.
Наталья Фадеева, диетолог, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук
Польза смузи
Учёные из Южной Кореи решили исследовать антиоксидантную активность смузи и свежевыжатых соков. Благодаря проведённым анализам оказалось, что в смузи активность выше. А ещё они содержат больше фенольных соединений, чем соки. Фенольные соединения важны тем, что защищают растительные продукты от бактериальных и грибковых инфекций и ультрафиолетового повреждения. А для здоровья человека они особенно необходимы — фенольные соединения защищают от развития рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и тормозят старение.
А ещё смузи — это удобный способ есть больше фруктов, овощей и зелени, чем обычно человек привык. Вряд ли много людей съедают пучок петрушки за один приём пищи, а в смузи его и не заметишь. К тому же после приготовления не остаётся никаких отходов — достаточно просто ополоснуть блендер, и он снова готов к работе.
Сок
Что происходит во время отжима сока
Отжим сока тоже сопровождается окислением. Больше всего от него страдает витамин С.
Наталья Фадеева, диетолог, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук
Способы отжима и разница
В центрифужной соковыжималке овощи и фрукты измельчаются с помощью металлической тёрки — на высоких скоростях она прижимает содержимое к сетчатому фильтру. Так отделяется сок и жмых. Затем сок стекает через отверстие в стакан, а жмых либо остаётся в приборе, либо тоже спускается в отдельный контейнер (это зависит от конкретной модели).
Принцип работы шнековой соковыжималки заключается в том, что она прессует и дробит ингредиенты, чтобы извлечь сок, и делает это на низких скоростях. Этот метод занимает больше времени, но позволяет сохранить больше полезных веществ (в небольшом количестве в сок может попасть даже клетчатка) и замедляет окисление.
Польза сока
Наталья Фадеева, диетолог, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук
Чаще всего соки рекомендуют в послеоперационном периоде, при некоторых заболеваниях печени, инфекциях, хирургических манипуляциях в ротовой полости, проблемах с зубами и протезированием у людей старшей возраста.
Вред сока
Как мы уже сказали, сок — это хороший способ быстро получить энергию. Но в то же время это плохой способ утолить голод — уже через 1,5-2 часа человек захочет есть. В одном из исследований людей поделили на несколько групп: незадолго перед основным приёмом пищи одна группа съела яблоко, вторая — яблочное пюре, третья выпила яблочный сок. Результаты оказались следующими: вторая группа съела меньше еды, чем третья. Меньше всего прикасались к еде те люди, которые съели яблоко.
Свежие комментарии