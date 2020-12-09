Перец фаршированный сыром в беконе

Ингредиенты
- перец сладкий — 3 шт.
- сыр плавленый — 90 гр.
- сырок плавленый (у меня сыр для тостов, 3 пластины) — 30 гр.
- свинина (мякоть) — 350 гр.
- чеснок — 1 зуб.
- приправа (для мяса)
- бекон (в/к) — 150 гр.
- картофель (небольшой клубень) — 1 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- белок яичный — 1 шт.
- сухари панировочные — 5 ст.л.
- масло растительное
- соевый соус — 1 ст.л.
- лук зеленый (для подачи) — 1 пуч.
- перец черный
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
1. Если перцы положить в морозилку, хотя бы на 2 часа или на ночь, то после оттаивания, они будут мягкими и пластичными. На фото у меня не замороженные перцы, но советую заморозить, будет вкуснее.
У перцев срезаем верхушку, очищаем от семени и кладем в морозилку.
2. Сыр плавленный (90 гр.) разрезаем на 3 части и заворачиваем в пластинчатый сыр.
3. Размороженный перец, просушенный бумажным полотенцем и заполняем кусочками сыра.
4. Приготовим мясной фарш.
Очищенный картофель (1 шт.) и репчатый лук (1 шт.), нарезаем крупными дольками.
Смешиваем мясо с картофелем, луком, яичным белком и прессованным чесноком (1 зуб.).
Добавляем сухую приправу для мяса (0,5 ч.л.), солим и перчим.
Измельчаем смешанные продукты в мясорубке или блендере.
Для плотности фарша, я добавила панировочные сухари.
5. Формируем из мясного фарша 3 лепешки, кладем на них перец с начинкой.
6. Закрываем перцы мясным фаршем и формируем мясные пирожки, обваливаем в сухарях.
Вот такие заготовки, можно положить в морозилку.
А в предпраздничный день, разморозить в холодильнике, обмотать беконом и запечь.
7. Для удобной обмотки беконом, полоски разрезаем на 2 части.
Обматываем мясной пирожок беконом.
Можно использовать деревянные зубочистки, если это необходимо.
8. Застилаем противень бумагой для выпечки и смазываем маслом.
Кладем заготовки и смазываем их смесью: растительное масло+соевый соус (1:1).
9. Ставим противень с заготовками в разогретую до t 200 С духовку, и готовим до хрустящей корочки бекона.
Периодически смазываем заготовки, смесью масло+соевый соус.
Приятного аппетита и с наступающим Новым Годом!
Дополнительная информация
Перец фаршированный сыром двух сортов и упакованный в мясной фарш и бекон - это ароматное, вкусное блюдо для обеда и ужина. А аккуратная порционная подача позволит готовить такое блюдо и на праздничный Новогодний стол.
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