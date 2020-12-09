Перец фаршированный сыром в беконе

1. Если перцы положить в морозилку, хотя бы на 2 часа или на ночь, то после оттаивания, они будут мягкими и пластичными. На фото у меня не замороженные перцы, но советую заморозить, будет вкуснее.

У перцев срезаем верхушку, очищаем от семени и кладем в морозилку.

2. Сыр плавленный (90 гр.) разрезаем на 3 части и заворачиваем в пластинчатый сыр.

3. Размороженный перец, просушенный бумажным полотенцем и заполняем кусочками сыра.

4. Приготовим мясной фарш.

Очищенный картофель (1 шт.) и репчатый лук (1 шт.), нарезаем крупными дольками.

Смешиваем мясо с картофелем, луком, яичным белком и прессованным чесноком (1 зуб.).

Добавляем сухую приправу для мяса (0,5 ч.л.), солим и перчим.

Измельчаем смешанные продукты в мясорубке или блендере.

Для плотности фарша, я добавила панировочные сухари.

5. Формируем из мясного фарша 3 лепешки, кладем на них перец с начинкой.

6. Закрываем перцы мясным фаршем и формируем мясные пирожки, обваливаем в сухарях.

Вот такие заготовки, можно положить в морозилку.

А в предпраздничный день, разморозить в холодильнике, обмотать беконом и запечь.

7. Для удобной обмотки беконом, полоски разрезаем на 2 части.

Обматываем мясной пирожок беконом.

Можно использовать деревянные зубочистки, если это необходимо.

8. Застилаем противень бумагой для выпечки и смазываем маслом.

Кладем заготовки и смазываем их смесью: растительное масло+соевый соус (1:1).

9. Ставим противень с заготовками в разогретую до t 200 С духовку, и готовим до хрустящей корочки бекона.

Периодически смазываем заготовки, смесью масло+соевый соус.

Приятного аппетита и с наступающим Новым Годом!