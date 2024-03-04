Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 446 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Отличные блины из «Кока-колы»

Фото к рецепту: Блины на "тархуне" (или на "коле", или на "дюшесе", или на любом ярком напитке!)

Ингредиенты

  • Кока кола или тархун - 375 мл (1,5 ст.)
  • мука - 10 ст.л. с горкой
  • яйца - 3 шт.
  • сахар - 1 ст.л.
  • масло - 25 г
  • соль - щепотка

Рецепт приготовления

В миску разбиваем 3 яйца (у меня отборной категории), добавляем к ним щепотку соли, столовую ложку сахара и 25 грамм растительного масла. Именно грамм, а не миллилитров. Всё хорошенько перемешиваем.

Добавляем полстакана тархуна или другого лимонада, который решили использовать. Чем качественнее и насыщеннее будет ваш лимонад, тем ярче будет вкус блинов. Снова всё хорошо перемешиваем.

Добавляем 10 столовых ложек муки с небольшой горкой. И вмешиваем их во влажные ингредиенты.

Когда всю муку равномерно вмешали и избавились ото всех комочков добавляем ещё стакан тархуна. И снова всё хорошо перемешиваем.

После всех этих манипуляций в тесте всё равно остаются комочки муки.

Поэтому пройдитесь в тесте ещё погружным блендером. Либо не обращайте внимания на комочки и выпекайте с ними. Нам они не сильно мешают.

Остаётся выпечь наши блины на сухой сковороде на среднем огне. Либо можно смазать сковороду маслом перед первым блином, но мне, например, это не требуется.

Печём до покоричневения краешков блина, после чего переворачиваем широкой лопаткой. На каждый блин на сковороду диаметром 24 см у меня уходит 50 мл теста. У меня даже есть специальный половник такого объёма :) И получается у меня в итоге примерно 15-17 блинов.

Ссылка на первоисточник
обедблиныприготовлениекока коларецепты блиновзавтракужинготовкавкусно

Картина дня

наверх