Отличные блины из «Кока-колы»

В миску разбиваем 3 яйца (у меня отборной категории), добавляем к ним щепотку соли, столовую ложку сахара и 25 грамм растительного масла. Именно грамм, а не миллилитров. Всё хорошенько перемешиваем.

Добавляем полстакана тархуна или другого лимонада, который решили использовать. Чем качественнее и насыщеннее будет ваш лимонад, тем ярче будет вкус блинов. Снова всё хорошо перемешиваем.

Добавляем 10 столовых ложек муки с небольшой горкой. И вмешиваем их во влажные ингредиенты.

Когда всю муку равномерно вмешали и избавились ото всех комочков добавляем ещё стакан тархуна. И снова всё хорошо перемешиваем.

После всех этих манипуляций в тесте всё равно остаются комочки муки.

Поэтому пройдитесь в тесте ещё погружным блендером. Либо не обращайте внимания на комочки и выпекайте с ними. Нам они не сильно мешают.

Остаётся выпечь наши блины на сухой сковороде на среднем огне. Либо можно смазать сковороду маслом перед первым блином, но мне, например, это не требуется.

Печём до покоричневения краешков блина, после чего переворачиваем широкой лопаткой. На каждый блин на сковороду диаметром 24 см у меня уходит 50 мл теста. У меня даже есть специальный половник такого объёма :) И получается у меня в итоге примерно 15-17 блинов.