Свинина с яблоками и овощами в духовке: мясо просто тает во рту

Какое же застолье без сытного и горячего мясного блюда. Именно поэтому рецепты из свиного филе должны быть в записной книжке у каждого. У нас такие рецепты есть. И сегодня мы готовим свинину с яблоками и овощами в духовке.
Смотрим и повторяем.
Необходимые ингредиенты
Для овощного гарнира:
- 3 половины моркови
- 2 пастернака
- 4 стебля сельдерея
- 4 маленькие луковицы
- 1 яблоко
- растительное масло
- 2 зубчика чеснока
- соль и перец
- 4 лавровых листа
- 60 г сливочного масла
Для свинины:
- 1,5 кг свиного филе — одним куском
- соль и перец
- корица
- 1 яблоко
- 2 столовые ложки меда
- веточки тимьяна
Для риса:
- растительное масло
- 50 г орехов кешью
- 1/2 луковицы
- 350 г риса
- 250 мл белого вина
- 800 мл овощного бульона
- лавровый лист
Свинина с яблоками и овощами в духовке: как вкусно приготовить
- Чтобы приготовить овощи, режем их крупными кубиками и выкладываем на большую сковороду (в идеале, нам понадобится форма для запекания, которую можно использовать в качестве сковороды). Обжариваем овощи в растительном масле, приправляем чесноком, солью и перцем, добавляем лавровый лист. В конце добавим сливочное масло.
- Густо посыпаем рабочую поверхность солью, перцем и корицей, а потом катаем по ней мясо, чтобы оно равномерно покрылось приправами. Затем делаем несколько глубоких надрезов в мясе на одинаковом расстоянии друг от друга и вставляем в них по ломтику яблока.
- Кладем мясо на сковороду поверх овощей, поливаем медом и кладем сверху веточки тимьяна. Ставим все в духовку: 2 часа при 120 °C.
- Пока мясо готовится, приготовим рис. Нагреваем на сковороде масло и обжариваем измельченные орехи кешью. Добавим измельченный лук и тушим несколько минут. Следом добавляем сырой рис, доливаем вино и бульон. Добавим лавровый лист, накрываем крышкой и оставляем вариться на слабом огне до готовности.
Готово! Роскошное, сытное и очень вкусное угощение — хоть на праздник, хоть на каждый день.
Приятного аппетита!
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