Свинина с яблоками и овощами в духовке: мясо просто тает во рту

Какое же застолье без сытного и горячего мясного блюда. Именно поэтому рецепты из свиного филе должны быть в записной книжке у каждого. У нас такие рецепты есть. И сегодня мы готовим свинину с яблоками и овощами в духовке.

Смотрим и повторяем.

Необходимые ингредиенты

Для овощного гарнира:

3 половины моркови

2 пастернака

4 стебля сельдерея

4 маленькие луковицы

1 яблоко

растительное масло

2 зубчика чеснока

соль и перец

4 лавровых листа

60 г сливочного масла

Для свинины:

1,5 кг свиного филе — одним куском

соль и перец

корица

1 яблоко

2 столовые ложки меда

веточки тимьяна

Для риса:

растительное масло

50 г орехов кешью

1/2 луковицы

350 г риса

250 мл белого вина

800 мл овощного бульона

лавровый лист

Свинина с яблоками и овощами в духовке: как вкусно приготовить

Чтобы приготовить овощи, режем их крупными кубиками и выкладываем на большую сковороду (в идеале, нам понадобится форма для запекания, которую можно использовать в качестве сковороды). Обжариваем овощи в растительном масле, приправляем чесноком, солью и перцем, добавляем лавровый лист. В конце добавим сливочное масло. Густо посыпаем рабочую поверхность солью, перцем и корицей, а потом катаем по ней мясо, чтобы оно равномерно покрылось приправами. Затем делаем несколько глубоких надрезов в мясе на одинаковом расстоянии друг от друга и вставляем в них по ломтику яблока. Кладем мясо на сковороду поверх овощей, поливаем медом и кладем сверху веточки тимьяна. Ставим все в духовку: 2 часа при 120 °C. Пока мясо готовится, приготовим рис. Нагреваем на сковороде масло и обжариваем измельченные орехи кешью. Добавим измельченный лук и тушим несколько минут. Следом добавляем сырой рис, доливаем вино и бульон. Добавим лавровый лист, накрываем крышкой и оставляем вариться на слабом огне до готовности.

Готово! Роскошное, сытное и очень вкусное угощение — хоть на праздник, хоть на каждый день.

Приятного аппетита!