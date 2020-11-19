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Свинина с яблоками и овощами в духовке: мясо просто тает во рту

Какое же застолье без сытного и горячего мясного блюда. Именно поэтому рецепты из свиного филе должны быть в записной книжке у каждого. У нас такие рецепты есть. И сегодня мы готовим свинину с яблоками и овощами в духовке.

Смотрим и повторяем.

Необходимые ингредиенты

Для овощного гарнира:

  • 3 половины моркови
  • 2 пастернака
  • 4 стебля сельдерея
  • 4 маленькие луковицы
  • 1 яблоко
  • растительное масло
  • 2 зубчика чеснока
  • соль и перец
  • 4 лавровых листа
  • 60 г сливочного масла

Для свинины:

  • 1,5 кг свиного филе — одним куском
  • соль и перец
  • корица
  • 1 яблоко
  • 2 столовые ложки меда
  • веточки тимьяна

Для риса:

  • растительное масло
  • 50 г орехов кешью
  • 1/2 луковицы
  • 350 г риса
  • 250 мл белого вина
  • 800 мл овощного бульона
  • лавровый лист

Свинина с яблоками и овощами в духовке: как вкусно приготовить

  1. Чтобы приготовить овощи, режем их крупными кубиками и выкладываем на большую сковороду (в идеале, нам понадобится форма для запекания, которую можно использовать в качестве сковороды). Обжариваем овощи в растительном масле, приправляем чесноком, солью и перцем, добавляем лавровый лист. В конце добавим сливочное масло.
  2. Густо посыпаем рабочую поверхность солью, перцем и корицей, а потом катаем по ней мясо, чтобы оно равномерно покрылось приправами.
    Затем делаем несколько глубоких надрезов в мясе на одинаковом расстоянии друг от друга и вставляем в них по ломтику яблока.
  3. Кладем мясо на сковороду поверх овощей, поливаем медом и кладем сверху веточки тимьяна. Ставим все в духовку: 2 часа при 120 °C.
  4. Пока мясо готовится, приготовим рис. Нагреваем на сковороде масло и обжариваем измельченные орехи кешью. Добавим измельченный лук и тушим несколько минут.  Следом добавляем сырой рис, доливаем вино и бульон. Добавим лавровый лист, накрываем крышкой и оставляем вариться на слабом огне до готовности.

Готово! Роскошное, сытное и очень вкусное угощение — хоть на праздник, хоть на каждый день.

Свинина с яблоками и овощами в духовке: мясо просто тает во рту

Приятного аппетита!

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