Четыре вкуса

309 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Готовим рулетки с ветчиной из курицы

Фото к рецепту: Щи из свежей капусты на курином бульоне

Ингредиенты

  • куриное филе – 600 г
  • ветчина – 100 г
  • соль – 1 щепотка
  • черный перец – 1 щепотка
  • сушеный чеснок – 1 щепотка
  • приправа для курицы – 1 щепотка
  • bbq соус – 2 ст.л

Рецепт приготовления

Первым делом куриное филе разрезаем в тонкий пласт.

После чего приправляем его солью, черным молотым перцем, сушеным чесноком, приправой для курицы.

Сверху кладем слайсы ветчины и заворачиваем в рулетики.

Потом рулетики отправляем в емкость для запекания.

Сверху наливаем BBQ соус, равномерно размазываем его по куриным рулетикам.

И отправляем их в духовой шкаф разогретый до 180 градусов на 30 минут.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениерулетикизавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи

Картина дня

наверх