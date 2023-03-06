Готовим рулетки с ветчиной из курицы

Ингредиенты
- куриное филе – 600 г
- ветчина – 100 г
- соль – 1 щепотка
- черный перец – 1 щепотка
- сушеный чеснок – 1 щепотка
- приправа для курицы – 1 щепотка
- bbq соус – 2 ст.л
Рецепт приготовления
Первым делом куриное филе разрезаем в тонкий пласт.
После чего приправляем его солью, черным молотым перцем, сушеным чесноком, приправой для курицы.
Сверху кладем слайсы ветчины и заворачиваем в рулетики.
Потом рулетики отправляем в емкость для запекания.
Сверху наливаем BBQ соус, равномерно размазываем его по куриным рулетикам.
И отправляем их в духовой шкаф разогретый до 180 градусов на 30 минут.
Кушать подано!
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