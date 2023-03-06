Готовим рулетки с ветчиной из курицы

Первым делом куриное филе разрезаем в тонкий пласт.

После чего приправляем его солью, черным молотым перцем, сушеным чесноком, приправой для курицы.

Сверху кладем слайсы ветчины и заворачиваем в рулетики.

Потом рулетики отправляем в емкость для запекания.

Сверху наливаем BBQ соус, равномерно размазываем его по куриным рулетикам.

И отправляем их в духовой шкаф разогретый до 180 градусов на 30 минут.

Кушать подано!