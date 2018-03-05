Четыре вкуса

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Банановый десерт с кефиром

фото к рецепту банановый десерт с кефиром



Банан - это один из самых употребляемых фруктов для приготовления десертов. Для этого рецепта банан будет основным ингредиентом вместе с кефиром. Думаете не совсем удачное сочетание? Ошибаетесь, попробуйте Банановый десерт с кефиром!

Ингредиенты:


Кефир обезжиренный: 300 грамм

Мед: 40 грамм

Желатин 15-20 гр (по желанию)

Бананы спелые мягкие: 2 штуки

Приготовление:


1). Очищаем банан от кожуры, выкладываем его в кастрюлю. Нужно раздавить банан аккуратно вилкой, чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.

2). В блендере смешиваем раздавленный банан, мед и выливаем кефир туда. Десерт не требует добавления сахара и является очень полезным продуктом, особенно на завтрак.

3). Чтобы было удобно его резать на кусочки, то выливаем полученную массу в формочку и ставим на холод.

Забываем на 4 часа про наше блюдо и всё, банановый десерт с кефиром готов!

Примечание:


К сожалению, десерт не всегда хорошо застывает, это зависит от многих факторов, особенно от качества кефира. Поэтому по желанию в десерт можно добавить 15-20 гр желатина. Для этого желатин залить небольшим количеством теплой воды, дать набухнуть и подогреть до полного растворения (НЕ КИПЯТИТЬ!)на слабом огне, немного остудить и добавить в кефир, хорошо перемешать, далее по рецепту соединить с медом и бананами и т.

д. Достаточно будет 2 часов для застывания.

С данным десертом можно экспериментировать, добавляя другие фрукты по желанию и дополняя различными присыпками или глазурью.

Приятного аппетита!

Источник

Выпечка и десерты
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