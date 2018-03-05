Четыре вкуса

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Лимон, фаршированный сардинами (Лимон Фюрре)

Лимон, фаршированный сардинами (Лимон Фюрре)

Оценка рецепта: 4.5 из 5. Всего голосов: 2
Общее время: 35 минут
Подготовка: 15 минут
Готовка: 15 мин
сложность приготовления рецепта Сложность: Просто
колличество порций приготовленного блюда по рецепту Порции: 4
Лимон Фюрре - это изысканная закуска для истинных гурманов. Лимон выгодно оттеняет вкус сардин.

Ингредиенты:

  • 4 - 6 консервированных сардин
  • 4 лимона
  • 8 маслин
  • 2 ст. л. сметаны
  • 1 ч.л. горчицы
  • икра лососевая или осетровая для украшения
  • несколько веточек петрушки
  • соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления блюда:

  • У лимонов срезать верхушки таким образом, чтобы получились "крышечки".
  • Удалить из лимона мякоть при помощи небольшого острого ножа или ложки.
  • В нижней части лимона срезать тонкий ломтик для устойчивости.
  • Сардины размять вилкой.
  • Оливки тонко нарезать.
  • Смешать сардины и оливки, добавить сметану, горчицу и немного мякоти лимона.
  • Посолить и поперчить.
  • Заполнить лимоны получившейся смесью.
  • Сверху положить икру, накрыть "крышечкой" от лимона.
  • Украсить веточкой петрушки.

Совет от автора:

Сметану можно заменить жирными сливками, а сардины - тунцом в собственном соку.

Источник

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