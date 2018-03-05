Лимон, фаршированный сардинами (Лимон Фюрре)

Оценка рецепта: 4.5 из 5. Всего голосов: 2
Общее время: 35 минут
Подготовка: 15 минут
Готовка: 15 мин
Сложность: Просто
Порции: 4
Лимон Фюрре - это изысканная закуска для истинных гурманов. Лимон выгодно оттеняет вкус сардин.
Ингредиенты:
- 4 - 6 консервированных сардин
- 4 лимона
- 8 маслин
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ч.л. горчицы
- икра лососевая или осетровая для украшения
- несколько веточек петрушки
- соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления блюда:
- У лимонов срезать верхушки таким образом, чтобы получились "крышечки".
- Удалить из лимона мякоть при помощи небольшого острого ножа или ложки.
- В нижней части лимона срезать тонкий ломтик для устойчивости.
- Сардины размять вилкой.
- Оливки тонко нарезать.
- Смешать сардины и оливки, добавить сметану, горчицу и немного мякоти лимона.
- Посолить и поперчить.
- Заполнить лимоны получившейся смесью.
- Сверху положить икру, накрыть "крышечкой" от лимона.
- Украсить веточкой петрушки.
Совет от автора:
Сметану можно заменить жирными сливками, а сардины - тунцом в собственном соку.
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